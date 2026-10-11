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Governo estuda comprar 5% do BCP por 800 milhões de euros se Fosun vender posição

economia

O Governo português está a analisar a possibilidade de adquirir uma participação de até 5% no capital do Banco Comercial Português (BCP), caso o grupo chinês Fosun decida alienar a sua posição atual de 20,5%. A informação, reportada pelo jornal Expresso, indica que esta movimentação visa dois objetivos principais: evitar a entrada de acionistas considerados "indesejados" e integrar o ativo na composição do futuro fundo soberano anunciado pelo governo de Luís Montenegro.

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Do ponto de vista financeiro, a operação implicaria um investimento significativo. Com a capitalização do BCP estimada em cerca de 16 mil milhões de euros e a cotação das ações próxima de um euro, a aquisição de 5% do capital exigiria um desembolso estatal de aproximadamente 800 milhões de euros. Para contextualizar o impacto orçamental, este valor representa quase o dobro do custo previsto para o alívio adicional do IRS via atualização de escalões e deduções específicas, estimado pelo Ministério das Finanças em 431 milhões de euros.

A análise do Estado sobre a viabilidade desta operação baseia-se na natureza estratégica do banco e na sua rentabilidade. De acordo com fontes do setor financeiro consultadas, o interesse governamental recai sobre ativos cuja rentabilidade seja superior aos juros pagos pela dívida pública, colocando o BCP e a REN numa categoria de ativos atrativos para a economia nacional.

Para além da componente financeira, a potencial intervenção do Estado funciona como um mecanismo de controlo acionarial. Ao ocupar parte do espaço deixado por uma eventual saída da Fosun, o governo procuraria limitar a expansão de entidades financeiras estrangeiras, nomeadamente bancos espanhóis, que já detêm uma presença consolidada no sistema bancário português.

Até ao momento, a proposta permanece na fase de estudo, aguardando a concretização da intenção de venda por parte do grupo Fosun e a definição dos contornos operacionais do fundo soberano.

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Author`s name Petr Ermilin
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