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EUA apoiam venda de ativos internacionais da Lukoil para consórcio de Todd Boehly

economia

A administração do governo dos Estados Unidos sinaliza apoio a uma operação de venda de ativos internacionais de petróleo e gás da empresa russa Lukoil. O processo é liderado por um consórcio encabeçado pelo investidor Todd Boehly e abrange unidades de produção e refino situadas na Ásia, Europa, África e América do Norte.

Lukoil, Ľubotice 22 Slovakia 1
Photo: commons.wikimedia.org by Ing. Mgr. Jozef Kotulič, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lukoil, Ľubotice 22 Slovakia 1

Fluxo de ativos e capacidade produtiva

O portfólio em negociação, avaliado em aproximadamente US$ 20 bilhões, compreende ativos com uma capacidade de extração superior a 350 mil barris de óleo equivalente por dia. Além da produção, a transação inclui três refinarias localizadas na Bulgária, Romênia e Países Baixos, que possuem a capacidade conjunta de processar cerca de 350 mil barris diários.

Mecanismo de suporte e destinação de recursos

A operação conta com a participação da International Development Finance Corporation (DFC), agência do governo americano. O papel da DFC não consiste no financiamento direto da compra, mas na oferta de suporte político e institucional aos investidores. O desenho do negócio prevê que uma parcela dos lucros gerados seja transferida para o tesouro dos Estados Unidos.

Um dos objetivos concretos da mudança de controle acionário é a reativação de capacidades de refino que se encontram atualmente ociosas, visando ampliar a oferta de combustíveis no mercado global.

Histórico de transferências e restrições

A movimentação ocorre em um cenário de sanções impostas pelos Estados Unidos à Lukoil. Anteriormente, a empresa Carlyle havia firmado um acordo para a aquisição da LUKOIL International GmbH, mas a transação perdeu a validade no final de julho de 2026 por não ter obtido a aprovação do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Naquela negociação anterior, os ativos da Lukoil localizados no Cazaquistão não faziam parte do escopo da venda.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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