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Volkswagen oficializa o ID. Tiguan para competir no mercado global de veículos elétricos

economia

O Volkswagen formalizou a apresentação do ID. Tiguan, posicionando a plataforma elétrica da marca em um segmento onde a demanda pelo nome "Tiguan" é historicamente consolidada. A estratégia industrial centraliza-se na validação da tecnologia por meio de métricas de eficiência aerodinâmica e capacidade de bateria, visando converter a base de clientes do modelo a combustão em compradores de veículos elétricos.

Сборочный завод Volkswagen в Чаттануге
Photo: commons.wikimedia.org by Harrison Keely, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сборочный завод Volkswagen в Чаттануге

Otimização de eficiência e arquitetura externa

O foco do desenvolvimento recai sobre a redução do arrasto aerodinâmico, com o coeficiente de resistência caindo de 0,27 para 0,26. Essa modificação estrutural impacta diretamente o consumo energético em velocidades de cruzeiro, elevando a eficiência do sistema de propulsão. A estética segue a linguagem "Pure Positive", substituindo soluções controversas de gerações anteriores por um retorno a maçanetas físicas e elementos visuais funcionais, como a faixa de LED contínua na frente e o logotipo iluminado.

Capacidade de bateria e alcance operacional

A oferta de produto distingue-se por duas configurações de armazenamento de energia, definindo faixas específicas de uso. A bateria de 58 kWh entrega um alcance declarado de até 329 milhas (aproximadamente 530 km), dimensionada para ciclos urbanos e metropolitanos. Já o pacote de 77 kWh estende o alcance para até 378 milhas (cerca de 608 km), atendendo a necessidades de viagens de longa distância e uso em rodovias.

Posicionamento de mercado e sucessão de modelos

O topo de linha passa a ser ocupado pela versão R-Line, que assume o espaço funcional da antiga GTX, oferecendo um perfil mais esportivo e um conjunto de opcionais expandido. A introdução do ID. Tiguan representa um ajuste estratégico após o lançamento do ID.4, utilizando um nome de alta confiança para reduzir a barreira de adoção dos compradores conservadores. O veículo busca competir diretamente com ofertas de fabricantes chineses e americanos, apostando na maturidade da plataforma e na familiaridade da marca para sustentar a transição para a eletrificação no segmento de SUVs de médio porte.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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