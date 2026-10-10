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Frete de supertanque EUA-China custa mais que lançamento da Falcon 9

economia

Frete de um supertanque para transportar petróleo dos Estados Unidos à China agora custa cerca de 80 milhões de dólares, segundo dados do corretor Gibson. Para comparação, um lançamento padrão da Falcon 9 da SpaceX é avaliado em 74 milhões de dólares. O custo da logística marítima no mercado energético atingiu máximos históricos, criando uma situação onde o transporte terrestre ou marítimo de energia superou, momentaneamente, o custo de levar carga à órbita baixa da Terra.

Контейнеровоз в море
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Контейнеровоз в море

Estrutura da frota e restrição de capacidade

A escalada dos preços não reflete apenas a variação do combustível ou do seguro, mas sim um gargalo físico na disponibilidade de tonéis. No início de 2026, avaliações retrospectivas do mercado indicam que o valor atual do frete equivale ao custo de compra de um tanqueiro desse porte. Especialistas da SSY observam que as tarifas atuais, ajustadas pela inflação, são as mais altas desde a introdução dos supertanques na década de 1960, superando até os picos da 'guerra dos tanqueiros' dos anos 1980, período em que o tráfego no Golfo Pérsico operava sob ameaça constante do conflito entre Irã e Iraque.

O fator central é a escassez de navios disponíveis para operação. A frota global não consegue absorver a carga de trabalho gerada pela reconfiguração das rotas comerciais. Quatro elementos restringem o throughput disponível:

  • Rotas indiretas no Oriente Médio: Conflitos regionais forçam os produtores a adotar esquemas complexos de transbordo. Cada viagem passa a exigir, em média, uma semana adicional de tempo de trânsito.
  • Desvio do Mar Vermelho: O medo de ataques leva os navios a contornar a África pelo Cabo da Boa Esperança. Esse percurso adiciona milhares de milhas náuticas, mantendo a capacidade de carga 'congelada' em trânsito por longos períodos e reduzindo o número de viagens por ano que cada navio pode realizar.
  • Redirecionamento da demanda chinesa: A suspensão temporária de suprimentos do Irão forçou os importadores chineses a buscar matérias-primas em regiões mais distantes. Isso elevou abruptamente a demanda por frota em rotas transoceânicas.
  • Perda de capacidade física: Uma parte da frota está fora de serviço devido a danos causados por ataques, submetida a reparos de longa duração que retiram navios da base ativa de transporte.

Consequências operacionais e margens

O aumento nos custos de transporte impacta diretamente a economia do setor energético. A logística cara encarece a matéria-prima para o comprador final, o que pode desencadear uma nova onda inflacionária nos energéticos. Para os refinadores, a consequência é uma compressão da margem: o lucro obtido na conversão do petróleo em gasolina e outros derivados diminui proporcionalmente ao aumento do custo de aquisição e entrega do petróleo bruto.

A recuperação do fluxo através de pontos críticos, como o Estreito de Ormuz, ocorre de forma desigual. Quando os volumes de carga começam a crescer nesses nós, os navios precisam realizar travessias longas a partir de outras regiões para se posicionarem para o carregamento. Nesse intervalo, esses navios não estão disponíveis para outros mercados, criando uma escassez local de capacidade disponível em rotas alternativas.

Dinâmica de mercado e volatilidade

Analistas da Bloomberg destacam que o mercado de supertanques vive um boom que surpreendeu até mesmo os veteranos do setor. A precificação do petróleo está se tornando menos dependente dos volumes de produção e mais dependente da capacidade física de entregar a mercadoria ao consumidor. O custo do frete agora é um determinante primário do preço final, competindo diretamente com o custo do poço.

Para investidores e participantes do mercado, a situação implica a manutenção de alta volatilidade. Qualquer novo incidente nos principais estreitos marítimos pode provocar novos saltos nos custos de transporte, com reflexos imediatos nos preços do petróleo, independentemente da oferta primária.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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