Frete de um supertanque para transportar petróleo dos Estados Unidos à China agora custa cerca de 80 milhões de dólares, segundo dados do corretor Gibson. Para comparação, um lançamento padrão da Falcon 9 da SpaceX é avaliado em 74 milhões de dólares. O custo da logística marítima no mercado energético atingiu máximos históricos, criando uma situação onde o transporte terrestre ou marítimo de energia superou, momentaneamente, o custo de levar carga à órbita baixa da Terra.
A escalada dos preços não reflete apenas a variação do combustível ou do seguro, mas sim um gargalo físico na disponibilidade de tonéis. No início de 2026, avaliações retrospectivas do mercado indicam que o valor atual do frete equivale ao custo de compra de um tanqueiro desse porte. Especialistas da SSY observam que as tarifas atuais, ajustadas pela inflação, são as mais altas desde a introdução dos supertanques na década de 1960, superando até os picos da 'guerra dos tanqueiros' dos anos 1980, período em que o tráfego no Golfo Pérsico operava sob ameaça constante do conflito entre Irã e Iraque.
O fator central é a escassez de navios disponíveis para operação. A frota global não consegue absorver a carga de trabalho gerada pela reconfiguração das rotas comerciais. Quatro elementos restringem o throughput disponível:
O aumento nos custos de transporte impacta diretamente a economia do setor energético. A logística cara encarece a matéria-prima para o comprador final, o que pode desencadear uma nova onda inflacionária nos energéticos. Para os refinadores, a consequência é uma compressão da margem: o lucro obtido na conversão do petróleo em gasolina e outros derivados diminui proporcionalmente ao aumento do custo de aquisição e entrega do petróleo bruto.
A recuperação do fluxo através de pontos críticos, como o Estreito de Ormuz, ocorre de forma desigual. Quando os volumes de carga começam a crescer nesses nós, os navios precisam realizar travessias longas a partir de outras regiões para se posicionarem para o carregamento. Nesse intervalo, esses navios não estão disponíveis para outros mercados, criando uma escassez local de capacidade disponível em rotas alternativas.
Analistas da Bloomberg destacam que o mercado de supertanques vive um boom que surpreendeu até mesmo os veteranos do setor. A precificação do petróleo está se tornando menos dependente dos volumes de produção e mais dependente da capacidade física de entregar a mercadoria ao consumidor. O custo do frete agora é um determinante primário do preço final, competindo diretamente com o custo do poço.
Para investidores e participantes do mercado, a situação implica a manutenção de alta volatilidade. Qualquer novo incidente nos principais estreitos marítimos pode provocar novos saltos nos custos de transporte, com reflexos imediatos nos preços do petróleo, independentemente da oferta primária.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Descubra como a saia jeans se transformou em uma peça versátil para diferentes ocasiões, equilibrando volumes e texturas de forma estilosa.