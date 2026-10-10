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Europa mantém embargo ao diesel russo enquanto EUA e Rússia avançam em negociações bilaterais

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Washington e Moscou aproximaram-se de forma inesperada no setor energético: os Estados Unidos relaxam as restrições à compra de diesel russo, enquanto a Rússia abre precocemente os canais de exportação. A manobra reflete uma resposta pragmática a pressões de curto prazo em ambos os mercados, onde a disponibilidade física do combustível e o custo logístico pesam mais do que as posições ideológicas.

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Pressão inflacionária nos EUA e logística

O motor desta decisão é a inflação doméstica americana. No último ano, o preço do diesel nos EUA quase dobrou, saltando de 0,9 para 1,7 dólar por litro. Como o diesel é o insumo vital da logística — movendo caminhões e máquinas pesadas -, seu encarecimento alimenta a inflação geral. Para a administração de Donald Trump, que enfrenta eleições intermediárias no Congresso, importar da Rússia é a via de menor resistência: proibir a exportação de combustível próprio atingiria as refinarias americanas, enquanto o importado alivia a pressão imediata nos postos de abastecimento.

Os volumes planejados para os próximos meses mostram a escala do déficit que se tenta cobrir:

  • Outubro: 300 mil toneladas;
  • Novembro: 500 mil toneladas;
  • Perspectiva de curto prazo: até 4 milhões de toneladas, dependendo da capacidade das refinarias russas.

Excedente de produção russa

Para o setor energético russo, o retorno a esse mercado representa um alívio direto. O diesel é um dos principais produtos da refinação doméstica em termos de volume e margem. Como a produção interna supera consistentemente a demanda nacional, a reabertura das exportações permite às refinadoras fechar o ano com indicadores financeiros sólidos, convertendo capacidade ociosa em receita.

Fragmentação do mercado global

Embora vantajosa para os dois lados diretos, a transação aprofunda a fragmentação do mercado de energia. Enquanto Washington e Moscou estabilizam suas economias por meio deste canal, a Europa mantém o embargo e permanece isolada dessa fonte, o que a deixa mais vulnerável em um cenário de escassez global. Contudo, como destaca o especialista em energia Kirill Rodionov, o diesel russo é apenas uma correção parcial para os EUA. A redução duradoura dos preços nos postos depende, em última análise, da resolução das tensões geopolíticas no Oriente Médio, que continuam a ditar as cotações internacionais do petróleo e, por extensão, os custos de toda a cadeia de combustíveis derivado.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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