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Redirecionamento de navios de GNL dos EUA para a Europa alivia estoques baixos antes do inverno

economia

As prioridades logísticas no mercado global de GNL estão em mudança. Com a diminuição da demanda asiática, o fluxo de carregamentos dos Estados Unidos está sendo redirecionado para o norte, em favor dos consumidores europeus. Dados de rastreamento de navios confirmam que, pelo menos, dois transportadores de GNL que seguiam rotas orientais alteraram seu rumo para o Atlântico.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Os navios Shra'Ouh e Al Kharrarah, cuja rota inicial apontava para a Índia e outros mercados asiáticos, respectivamente, desviaram curso para o Reino Unido e a Bélgica. Para a Europa, que enfrenta restrições de suprimento antes do início da temporada de aquecimento, essa realocação oferece um alívio operacional temporário, embora não ressolva a questão estrutural da capacidade firme de abastecimento.

A corrida contra o reabastecimento

Apesar dos volumes adicionais, a segurança energética da UE permanece fragilizada pelos níveis atuais de estocagem. As cifras indicam um déficit significativo em relação aos parâmetros históricos e de segurança:

  • O nível de preenchimento dos depósitos subterrâneos de GNL na Europa está em aproximadamente 73%.
  • Isso representa uma queda de 12 pontos percentuais em relação aos níveis registrados em 2025.
  • Há um atraso de 16 a 18 pontos percentuais em relação à média de cinco anos para este período do ano.

A retração dos compradores asiáticos no mês atual criou uma janela de oportunidade para que a Europa captasse volumes adicionais. No entanto, essa janela está se fechando rapidamente com a aproximação do inverno, limitando a capacidade do sistema de acumular margens de segurança suficientes antes do pico de demanda.

Geopolítica e a competição pelo recurso

A dinâmica competitiva do mercado GNL é definida pela mobilidade física do recurso, que flui para onde a remuneração e a urgência de compra são maiores. Diferentemente do início do ano, quando a Ásia comprou agressivamente para mitigar riscos no Estreito de Ormuz e tensões com o Irã, o momento atual é de relativa calma, mas extremamente precário. A Europa ocupa uma posição vulnerável neste leilão global, sendo frequentemente a fonte marginal.

Analistas da Energy Aspects Ltd. identificam três vetores de risco principais que podem reverter essa tendência de curto prazo:

  1. Riscos no Estreito de Ormuz: A incerteza sobre o tráfego marítimo persiste, e os volumes passando por essa artéria crítica continuam significativamente abaixo da norma histórica, mantendo o mercado sensível a choques de oferta.
  2. Fator sazonal asiático: Espera-se que a demanda no Leste da Ásia aumente drasticamente em dezembro e janeiro devido às necessidades de aquecimento. Isso reacenderá a competição pelos navios e pode forçar novos desvios de rota, retirando oferta da Europa.
  3. Dependência dos EUA: Atualmente, cerca de 60% das importações europeias de GNL são atendidas por fornecedores americanos. Essa dependência concentrada limita a flexibilidade da Europa em buscar alternativas em mercados mais distantes ou competitivos.

Implicações para o mercado e a operação

O redirecionamento dos navios concede à Europa uma pausa tática, permitindo desacelerar o ritmo de consumo dos estoques. Contudo, o déficit persistente nos depósitos subterrâneos significa que qualquer onda de frio prolongada no Hemisfério Norte pode disparar um novo ciclo de alta nos preços. Para as empresas, isso traduz-se em alta volatilidade nos custos energéticos e riscos de abastecimento; para os governos, a necessidade de garantir fontes diversificadas e capacidade de despacho segura para atravessar o inverno sem falhas no sistema.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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