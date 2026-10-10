Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Espéria japonesa Shirobana: três cores no mesmo ramo e tolerância a solos pobres
Vapor de cigarro eletrônico destrói barreiras pulmonares e facilita infecções virais
Quarto decepcionante logo na chegada: exigências que podem reverter a situação no hotel
Vermelho bordô, dourado sutil e verdes naturais: o que a simbologia da Cabra Vermelha sugere para o esmalte de Réveillon
Turista russa é hospitalizada com dengue durante férias no Vietnã
Greater Porto expande para cinco municípios com foco em habitação e regeneração urbana
Violeta como estrutura: o tom que substitui o peso do preto no guarda-roupa
O oversized perde força: proporções clássicas redefinem o volume em 2026
Espanha em choque total: greve paralisa tudo antes das eleições e afeta milhões

Pezeshkian revela estratégia surpreendente transformando o espaço pós-soviético em um hub energético

economia

Na cúpula da CEI no Turcomenistão, o presidente do Irã, Massud Pezeshkian, propôs a criação do formato "CEI+1”, uma arquitetura de cooperação que visa substituir a disputa por cotas de mercado por uma rede regional integrada de recursos energéticos. A iniciativa, apresentada por Teerã como uma ponte para a estabilidade econômica, parte da premissa de que os países do Espaço Pós-Soviético devem operar como um nó energético unificado, e não como concorrentes fragmentados em um mercado global instável.

Изображение Масуда Пезешкяна, девятого президента Ирана, в интервью журналу
Photo: commons.wikimedia.org by khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Изображение Масуда Пезешкяна, девятого президента Ирана, в интервью журналу

Estrutura da oferta: do reservatório ao fluxo

A base técnica da proposta distingue claramente a disponibilidade física do recurso da sua comercialização. Pezeshkian argumenta que a região possui reservas substanciais de hidrocarbonetos, mas a eficiência econômica não reside apenas na extração bruta, e sim na capacidade de processar, transportar e distribuir essa energia de forma coordenada. O mecanismo proposto foca em três vetores concretos: a construção de redes compartilhadas de produção e transporte, o intercâmbio direto de eletricidade entre as redes de transmissão nacionais e o desenvolvimento conjunto de fontes renováveis. Para a economia física das nações da CEI, isso implica uma reconfiguração da logística: em vez de cada exportador otimizar seu próprio custo marginal de exportação, o objetivo é reduzir as perdas de transmissão e aumentar a resiliência da oferta entregável, transformando o bloco em uma infraestrutura de suprimento estável para mercados de consumo internos e regionais.

Geografia como variável de custo: os portos iranianos

A dimensão logística da iniciativa é crítica para a competitividade da oferta. Pezeshkian posiciona o Irã não apenas como exportador de energia, mas como um hub de transbordo estratégico. A iniciativa propõe que os corredores de transporte "Norte-Sul” e "Oeste-Leste” sejam vistos como componentes de um mesmo sistema circulatório da Eurásia, e não como projetos concorrentes. Os portos iranianos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã, com destaque para Chabahar, oferecem às nações da CEI sem acesso direto ao oceano — como as da Ásia Central — uma via mais curta para os mercados da Ásia Sul, África e Europa. Essa redução do distância física entre o ponto de extração/produção e o ponto de consumo final é o fator que pode redefinir os custos de frete e a competitividade das commodities regionais, independente das flutuações de preço no mercado spot.

Contexto político e limitações estruturais

A declaração foi feita em paralelo às negociações entre Pezeshkian e o presidente russo Vladimir Putin. O Kremlin, através do porta-voz Dmitry Peskov, recebeu com favor a intenção de Teerã de se aproximar da comunidade da CEI, reconhecendo o potencial integracionista. No entanto, a viabilidade do "CEI+1” depende da superação de barreiras físicas e regulatórias que transcendem a vontade política. A conexão real das redes elétricas, a padronização dos protocolos de transporte de gás e a segurança jurídica dos fluxos transitados pelo território iranianos são restrições operacionais que determinam se a promessa de uma "rede única” se materializa em fluxo físico efetivo. A proposta é, portanto, menos sobre a imediata mudança de preços e mais sobre a reorganização estrutural da infraestrutura energética e de transporte da Eurásia central, buscando criar um ambiente de oferta previsível em um cenário de pressão sanitária e instabilidade global.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Jardinagem
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Jardinagem
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
A importância do equilíbrio: cortes ideais para mulheres maduras
Mulher
A importância do equilíbrio: cortes ideais para mulheres maduras
Mais populares
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas

Répteis buscam locais secos e aquecidos durante as chuvas, elevando a frequência de aparições em acomodações com arquitetura aberta ou vegetação próxima.

Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Vladimir Putin suspende sanções dos EUA ao diesel em troca de volumes crescentes Pravda.Ru Jornal
O que significam os pontos coloridos nas laterais dos pneus
As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.
O jeans marrom substitui o índigo como base neutra para 2026
O jeans marrom substitui o índigo como base neutra para 2026
últimos materiais
Vladimir Putin suspende sanções dos EUA ao diesel em troca de volumes crescentes
Vapor de cigarro eletrônico destrói barreiras pulmonares e facilita infecções virais
Quarto decepcionante logo na chegada: exigências que podem reverter a situação no hotel
Vermelho bordô, dourado sutil e verdes naturais: o que a simbologia da Cabra Vermelha sugere para o esmalte de Réveillon
Turista russa é hospitalizada com dengue durante férias no Vietnã
Greater Porto expande para cinco municípios com foco em habitação e regeneração urbana
Violeta como estrutura: o tom que substitui o peso do preto no guarda-roupa
O oversized perde força: proporções clássicas redefinem o volume em 2026
Espanha em choque total: greve paralisa tudo antes das eleições e afeta milhões
A bolsa como eixo central: a mudança de proporção e matéria-prima no outono 2026
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.