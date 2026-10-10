Pezeshkian revela estratégia surpreendente transformando o espaço pós-soviético em um hub energético

Na cúpula da CEI no Turcomenistão, o presidente do Irã, Massud Pezeshkian, propôs a criação do formato "CEI+1”, uma arquitetura de cooperação que visa substituir a disputa por cotas de mercado por uma rede regional integrada de recursos energéticos. A iniciativa, apresentada por Teerã como uma ponte para a estabilidade econômica, parte da premissa de que os países do Espaço Pós-Soviético devem operar como um nó energético unificado, e não como concorrentes fragmentados em um mercado global instável.

Photo: commons.wikimedia.org by khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Изображение Масуда Пезешкяна, девятого президента Ирана, в интервью журналу

Estrutura da oferta: do reservatório ao fluxo

A base técnica da proposta distingue claramente a disponibilidade física do recurso da sua comercialização. Pezeshkian argumenta que a região possui reservas substanciais de hidrocarbonetos, mas a eficiência econômica não reside apenas na extração bruta, e sim na capacidade de processar, transportar e distribuir essa energia de forma coordenada. O mecanismo proposto foca em três vetores concretos: a construção de redes compartilhadas de produção e transporte, o intercâmbio direto de eletricidade entre as redes de transmissão nacionais e o desenvolvimento conjunto de fontes renováveis. Para a economia física das nações da CEI, isso implica uma reconfiguração da logística: em vez de cada exportador otimizar seu próprio custo marginal de exportação, o objetivo é reduzir as perdas de transmissão e aumentar a resiliência da oferta entregável, transformando o bloco em uma infraestrutura de suprimento estável para mercados de consumo internos e regionais.

Geografia como variável de custo: os portos iranianos

A dimensão logística da iniciativa é crítica para a competitividade da oferta. Pezeshkian posiciona o Irã não apenas como exportador de energia, mas como um hub de transbordo estratégico. A iniciativa propõe que os corredores de transporte "Norte-Sul” e "Oeste-Leste” sejam vistos como componentes de um mesmo sistema circulatório da Eurásia, e não como projetos concorrentes. Os portos iranianos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã, com destaque para Chabahar, oferecem às nações da CEI sem acesso direto ao oceano — como as da Ásia Central — uma via mais curta para os mercados da Ásia Sul, África e Europa. Essa redução do distância física entre o ponto de extração/produção e o ponto de consumo final é o fator que pode redefinir os custos de frete e a competitividade das commodities regionais, independente das flutuações de preço no mercado spot.

Contexto político e limitações estruturais

A declaração foi feita em paralelo às negociações entre Pezeshkian e o presidente russo Vladimir Putin. O Kremlin, através do porta-voz Dmitry Peskov, recebeu com favor a intenção de Teerã de se aproximar da comunidade da CEI, reconhecendo o potencial integracionista. No entanto, a viabilidade do "CEI+1” depende da superação de barreiras físicas e regulatórias que transcendem a vontade política. A conexão real das redes elétricas, a padronização dos protocolos de transporte de gás e a segurança jurídica dos fluxos transitados pelo território iranianos são restrições operacionais que determinam se a promessa de uma "rede única” se materializa em fluxo físico efetivo. A proposta é, portanto, menos sobre a imediata mudança de preços e mais sobre a reorganização estrutural da infraestrutura energética e de transporte da Eurásia central, buscando criar um ambiente de oferta previsível em um cenário de pressão sanitária e instabilidade global.