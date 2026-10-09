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Alemanha liberará 15 milhões de barris de petróleo para cobrir déficit de metas do G7

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O governo da Alemanha anunciou a intenção de liberar até 15 milhões de barris de petróleo e derivados de suas reservas estratégicas nacionais. A medida segue as diretrizes de estabilização do mercado energético acordadas entre as nações do G7. De acordo com a ministra da Economia e Energia, Katerina Reiche, em declaração à Reuters, a sequência de liberação priorizará o diesel e o óleo combustível para aquecimento, seguida pela entrada de petróleo bruto no mercado.

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A operação integra um processo de coordenação de recursos entre a Agência Internacional de Energia (AIE) e o G7, que enfrenta disparidades entre as metas anunciadas e a entrega física do recurso. Em março de 2026, os 32 estados-membros da AIE pactuaram a liberação de 400 milhões de barris. Até outubro, a agência registrou a entrada de aproximadamente 325 milhões de barris, o que representa pouco mais de 80% do volume planejado.

Esse déficit deixa uma lacuna de 75 milhões de barris em relação ao plano original. Para corrigir a trajetória e fechar a conta, o G7 formalizou, em comunicado de 2 de outubro, a intenção de realizar uma liberação coordenada de 100 milhões de barris adicionais através dos mecanismos da AIE.

Resistência no bloco europeu

Embora a Alemanha tenha sinalizado a liberação, a tendência geral na União Europeia é de cautela. Dados da Bloomberg indicam que, em 7 de outubro, os países da UE concordaram que novas liberações não devem ultrapassar os limites estabelecidos em março. Enquanto França e Itália admitem a possibilidade de liberações pontuais de diesel, não houve decisão definitiva, evidenciando a preferência desses países em preservar seus estoques estratégicos diante da incerteza do mercado.

A definição dos volumes por país, o cronograma de entregas e a composição física dos produtos será discutida pelo Conselho de Governadores da AIE nas reuniões de 14 e 15 de outubro. A movimentação alemã visa, portanto, preencher a lacuna de obrigações anteriores do G7 para mitigar oscilações imediatas na oferta global.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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