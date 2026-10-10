Portugal: Criação de novas empresas desce 3,2% entre janeiro e setembro

O dinamismo empresarial em Portugal regista um abrandamento. Entre janeiro e setembro, foram constituídas 40.266 novas empresas, o que representa uma quebra de 3,2% face ao mesmo período do ano anterior. Este recuo, detalhado num estudo da Informa D&B, sugere que a economia poderá estar a afastar-se do pico histórico registado em 2023, com a maioria dos setores a apresentar contrações.

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Contudo, a análise dos dados revela que a retração não é uniforme, expondo a divergência entre a economia tradicional e a economia de serviços especializados. O setor da Construção continua a ser o principal motor de novas aberturas, com 6.065 novas empresas (um aumento de 13%), impulsionado pela pressão constante e a elevada procura imobiliária nos eixos de Lisboa e Porto. No mesmo sentido, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) cresceram 5,6%, com 3.010 novas empresas; aqui, a consultoria e a programação informática mantêm a tendência de expansão que registam, a uma taxa de 18% ao ano, desde 2020.

No lado oposto, o cenário é mais crítico para as atividades ligadas ao consumo primário e ao turismo. Setores como a Agricultura e Pecuária sofreram a queda mais abrupta, com menos 29% de novas empresas. O Retalho, o Alojamento e Restauração e os Transportes registaram todos uma diminuição de 11% na criação de novas unidades, sinalizando uma maior cautela dos empreendedores nestas áreas.

Geograficamente, a tendência de queda é quase generalizada. Apenas a região do Oeste e Vale do Tejo conseguiu contrariar a corrente com um crescimento ligeiro de 1,7%, com o distrito de Santarém a destacar-se como o ponto de maior resiliência.

A análise do ciclo de vida empresarial completa-se com a taxa de mortalidade das empresas. Até setembro, mais de 9.000 empresas encerraram as suas portas, com a maior concentração de falências nos distritos de Lisboa e Porto, incidindo sobretudo nos Serviços Empresariais, Retalho e Alojamento e Restauração.

Embora se registe uma redução global de 7,9% nos encerramentos num período comparativo (totalizando 14.519 empresas fechadas), existem sinais de alerta em nichos específicos. O setor da Fabricação de Calçado viu os seus encerramentos disparar 39%, enquanto as Atividades Especializadas de Construção registaram um aumento de 5,4% nas baixas, indicando que, apesar da criação de novas empresas no setor da construção, a sobrevivência de empresas especializadas enfrenta desafios acrescidos.