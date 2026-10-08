UE limita liberação de reservas de petróleo por temor de restrições nos EUA

A União Europeia enfrenta um impasse estratégico sobre a gestão de suas Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR), equilibrando a necessidade de estabilizar os preços com a desconfiança em relação à política comercial dos Estados Unidos. De acordo com documentos internos obtidos pela Bloomberg, o bloco decidiu limitar novas intervenções no mercado de combustíveis, restringindo-se aos tetos acordados em março deste ano.

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O cerne da cautela europeia reside no temor de que a administração de Donald Trump possa impor restrições à exportação de diesel para a Europa. Como o diesel é o insumo crítico para a logística e a indústria do continente, qualquer interrupção no fluxo de suprimentos vindo dos EUA poderia desencadear uma crise energética severa, transformando a dependência de importações em uma vulnerabilidade geopolítica.

Durante uma reunião fechada em 7 de outubro, os Estados-membros consolidaram a posição de não expandir a liberação de reservas além do previsto anteriormente. Embora as diretrizes do G7 sugiram a antecipação da oferta de diesel para mitigar a volatilidade, as capitais europeias optaram por uma dosagem rigorosa. França e Itália admitem liberações pontuais, mas sem garantias; a Espanha alerta que ceder à pressão americana para liberar reservas enfraquece a posição negociadora da UE; já a Comissão Europeia exige garantias jurídicas, argumentando que declarações políticas do G7 são insuficientes.

O limite entre a cooperação e a garantia jurídica

O G7 manifestou a intenção de injetar 100 milhões de barris de petróleo e derivados no mercado em um intervalo de quatro meses. Contudo, protocolos confidenciais citados pelo Der Spiegel revelam que Bruxelas questiona a confiabilidade dessas promessas. A França foi explícita ao condicionar o uso de seus estoques de emergência a um compromisso jurídico dos EUA de não proibir exportações.

A preocupação da Comissão Europeia é que a Casa Branca possa priorizar o mercado interno americano, mesmo que isso resulte em perdas financeiras para as companhias petrolíferas dos EUA, tornando a dependência de acordos informais um risco inaceitável para a segurança energética do bloco.

Para o setor produtivo e para as empresas de logística, esse cenário mantém a alta volatilidade nos preços dos combustíveis. A estratégia de "preservação de recursos" adotada pela UE indica que a posse física de estoques é agora considerada mais valiosa do que a tentativa de reduzir preços temporariamente através de intervenções no mercado.

A definição final sobre os volumes exatos que serão liberados no mercado deverá ser anunciada pela Agência Internacional de Energia (AIE) na próxima semana, momento em que se saberá se a desconfiança política prevalecerá sobre a coordenação econômica do G7.