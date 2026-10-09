Sanções abrem exceção rara: NPM Silmet recebe material estratégico da Rússia

A União Europeia removeu da sua 22ª lista de sanções um fornecedor russo de matérias-primas essencial para a operação da planta de processamento de metais raros NPM Silmet, localizada em Sillamäe, na Estônia. A medida ocorreu após solicitação de Tallinn, que argumentou que os materiais fornecidos pela empresa e por uma pessoa vinculada a ela possuem valor estratégico para a indústria de todo o bloco europeu.

Photo: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, US department of agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Редкоземельные металлы

A estrutura produtiva na Estônia opera como um sistema integrado. A unidade da NPM Silmet realiza o processamento primário dos metais de terras raras, gerando os componentes que alimentam a NPM Narva, fábrica inaugurada no ano passado. Em Narva, a matéria-prima é transformada em ímãs permanentes de neodímio, ferro e boro (NdFeB), liga metálica com alta indução magnética, indispensável para componentes de alta tecnologia.

Esses ímãs são aplicados na fabricação de motores e sensores compactos para veículos elétricos, indústria aeroespacial, turbinas eólicas, equipamentos de precisão e eletrodomésticos. A operação em Narva integra a estratégia da Europa para reduzir a dependência do processamento e da extração de terras raras dominados pela China.

O investimento para a implementação da NPM Narva totalizou 100 milhões de euros, dos quais 18,7 milhões foram provenientes de financiamento da União Europeia. Apesar da exceção concedida ao fornecedor russo, a dependência do fluxo de importação da Rússia persiste. A representação da Estônia em Bruxelas informou que a NPM Silmet mantém a busca por fontes alternativas de matéria-prima para reestruturar a cadeia logística e eliminar a exposição a riscos de fornecimento russos a longo prazo.