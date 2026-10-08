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EUA e Rússia negociam transferência de controle do Nord Stream e ativos da Lukoil

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Conversas entre representantes da Rússia e dos Estados Unidos indicam a possibilidade de uma reestruturação no controle de ativos energéticos estratégicos, especificamente o projeto Nord Stream. Segundo a Reuters, o diálogo envolve Cyril Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RDIF), e Jared Kushner, enviado especial dos EUA, com o objetivo de atrair capital americano para a infraestrutura do gasoduto.

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A operação proposta consiste na transferência de participações do Nord Stream para estruturas financeiras dos Estados Unidos. Na prática, isso significaria a redistribuição do direito de lucro sobre o trânsito de energia para a Europa, condicionada a uma mudança na política de sanções por parte de Donald Trump. Embora funcionários americanos classifiquem a transação como improvável no curto prazo, a abertura de canais de negociação em Moscou e Nova York sinaliza uma tentativa de precificar a retomada do fluxo energético pós-conflito na Ucrânia.

Essa movimentação gera instabilidade política em Berlim. O governo alemão, que adotou a estratégia de desvinculação total da energia russa, vê a possibilidade de um acordo bilateral entre Washington e Moscou como um risco de exclusão estratégica. O deputado Michael Kellner descreveu a potencial transação como um acordo que dividiria lucros entre potências externas enquanto a Europa arcaria com os custos da transição energética e a perda de competitividade industrial.

O escopo das negociações se estende além do Nord Stream, alcançando ativos da Lukoil. A estrutura discutida envolveria a criação de um consórcio de aquisição composto pela Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional (DFC) dos EUA, além de investidores do Catar e dos Emirados Árabes Unidos. Para que essa transferência de propriedade ocorra, seria necessária a remoção pontual de sanções, transformando ativos sancionados em veículos de investimento para capital do Golfo e dos EUA.

Caso concretizada, a operação altera a natureza do risco residual do gás russo na Europa: o recurso continuaria a fluir da Rússia, mas a governança financeira e o controle dos fluxos de capital passariam para as mãos de investidores americanos e seus parceiros. O resultado seria a manutenção da dependência energética europeia, porém com a redistribuição dos dividendos do trânsito para o capital dos Estados Unidos.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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