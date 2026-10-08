Banca europeia perde terreno para EUA e China e foca-se agora na competitividade

A banca europeia deixou de lutar pela mera estabilidade para lutar pela sobrevivência. Este foi o diagnóstico central de Luís Barbosa, Financial Services Market Leader da PwC Portugal, durante a Money Conference, em Cascais. Após uma década dedicada a reconstruir rácios de capital e a blindar balanços contra a crise financeira de 2008, o setor enfrenta agora um problema de escala e competitividade: a perda sistemática de terreno para os gigantes dos EUA e da China.

Photo: commons.wikimedia.org by Corentin Béchade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейская комиссия в Брюсселе

O declínio não é teórico, mas quantificável em ativos. Em 2010, a Europa dominava o topo da pirâmide financeira global, com sete das dez maiores instituições do mundo a serem europeias. Hoje, a realidade inverteu-se. A ascensão dos polos asiático e norte-americano, potenciada por uma capitalização mais agressiva e a irrupção de big techs e fintechs, empurrou o maior banco europeu para a sétima posição mundial. Para Barbosa, este afastamento prova que a competitividade já não é um objetivo opcional, mas a base da resiliência do sistema a longo prazo.

A resposta a este cenário passa por uma transformação estrutural, agora validada pela Comissão Europeia, que equiparou a competitividade à estabilidade financeira e à proteção do consumidor. Contudo, Barbosa alerta para um equívoco comum: a solução não passará por uma desregulamentação. Pelo contrário, a carga normativa tende a aumentar e a tornar-se mais complexa nos próximos três anos.

O roteiro regulatório imediato foca-se na soberania digital e segurança tecnológica, com a implementação do AI Act, DORA, a diretiva NIS e o Regulamento das Máquinas, além do Euro Digital e do MiCA. A este soma-se a Savings and Investment Union, crucial para canalizar capital para a transição climática e tecnológica. O risco real aqui não é a existência da norma, mas o custo da sua implementação. A complexidade regulatória gera lentidão operacional e desvia o foco da gestão do negócio.

A solução passa pela agilidade e proporcionalidade. Já existem sinais de correção: a Comissão Europeia suspendeu ou adiou cerca de 25% dos mais de 400 documentos previstos, e o Banco Central Europeu tem procurado simplificar o SREP. Barbosa critica a inércia do passado — onde a resolução de um problema num modelo interno prudencial podia demorar até cinco anos — e aponta o exemplo do BaFin e do Bundesbank na Alemanha, que têm reduzido a burocracia para instituições menos sistémicas.

No terreno tecnológico, a banca europeia superou a fase da "digitalização de fachada" para entrar numa modernização profunda. O foco deslocou-se para a cloud, pagamentos instantâneos, tokenização de ativos e automatização inteligente. O objetivo é transformar os bancos em entidades AI native, que operem como plataformas de dados. Na prática, isto significa que a tomada de decisão deixa de ser reativa e passa a ser fundamentada em dados em tempo real, integrando o banco num ecossistema digital mais fluido.

Para o líder da PwC, a tecnologia não é um acessório, mas o catalisador obrigatório para que a banca europeia recupere a sua relevância na arena global e consiga competir com a agilidade dos novos entrantes tecnológicos.