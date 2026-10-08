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Exportações de petróleo do Golfo recuperam volume, mas refino mantém déficit físico

economia

O fluxo de exportação de petróleo bruto proveniente dos países do Golfo Pérsico registrou recuperação em setembro, aproximando-se dos volumes observados antes da escalada do conflito regional. Dados da Vortexa, reportados pela Bloomberg, indicam que o volume de escoamento atingiu 16 milhões de barris por dia (bpd), um incremento de 2,8 milhões bpd em relação a agosto.

Ормузский пролив и полуостров Мусандам
Photo: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив и полуостров Мусандам

A retomada foi impulsionada principalmente pela Arábia Saudita, que intensificou a movimentação de petroleiros através do Estreito de Ormuz. Na segunda quinzena de setembro, a diferença entre o fluxo atual e os níveis pré-conflito reduziu-se a apenas 5%.

Contudo, a recuperação da commodity bruta não se reflete na disponibilidade de produtos refinados. Embora a exportação de combustíveis (gasolina, diesel e querosene de aviação) do Golfo tenha crescido 38% no mês, chegando a 5,1 milhões bpd, o volume permanece 30% abaixo da capacidade de entrega anterior à crise. Esse déficit físico de oferta é resultado de dois gargalos concretos: a lentidão na retomada da operação das refinarias no Oriente Médio e a redução da oferta global causada por ataques a refinarias russas.

Logística e riscos no Estreito de Ormuz

A fluidez do tráfego no Estreito de Ormuz, ponto crítico para o escoamento da região, é atribuída a possíveis acordos tácitos com o Irã, que envolveriam contrapartidas financeiras para garantir a segurança da navegação. Analistas do ProFinance. ru alertam que essa estabilidade é superficial, dado que a infraestrutura de transporte continua exposta a riscos.

A ocorrência de ataques recentes a petroleiros demonstra que a oferta entregável depende de uma variável política volátil. Qualquer decisão de Teerã em restringir a navegação no estreito impactaria imediatamente o volume de exportações, convertendo a recuperação estatística em nova escassez física de matéria-prima.

O cenário atual revela uma dissociação entre a base do recurso e o processamento: enquanto o petróleo bruto retorna ao fluxo global, o setor de refino permanece em crise, mantendo a pressão sobre os custos de logística e a oferta final de combustíveis.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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