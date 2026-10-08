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Sucumbindo à concorrência: a batalha silenciosa da indústria do calçado em Portugal

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A indústria do calçado português atravessa um momento de mutação profunda, onde a sobrevivência já não depende apenas da qualidade da manufatura, mas da capacidade de navegar num mapa comercial radicalmente alterado. Paulo Gonçalves, diretor executivo da APICCAPS, traça um diagnóstico claro: o modelo tradicional de dependência do retalho independente está a colapsar, forçando o setor a migrar para a economia das marcas e para mercados de maior valor acrescentado.

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Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O declínio do retalho e a fragilidade das marcas

O primeiro semestre do ano registou uma quebra de 2,1% nas exportações, um número que, embora negativo, deve ser lido em comparação com a concorrência global. Enquanto Portugal, Itália e Espanha recuaram 2%, a China (que detém 55% da produção mundial) caiu 5%, a Turquia 12% e o Brasil 17%. No entanto, a causa raiz não é apenas a conjuntura, mas estrutural: o desaparecimento das sapatarias independentes. Na Alemanha, por exemplo, fecharam mais de nove mil lojas deste tipo em 2023.

Este fenómeno empurra o consumo para o canal online, que exige a existência de marcas fortes. É aqui que reside a grande vulnerabilidade portuguesa. Segundo Paulo Gonçalves, o país padece de uma escassez de marcas com dimensão e reputação internacional, contrastando a força do produto "Made in Portugal" com a ausência de nomes globais no setor.

A aposta estratégica nos EUA e a diversificação de materiais

Para contrariar a anemia dos mercados europeus (especialmente França e Alemanha), a APICCAPS implementou uma estratégia de precisão, focada em 145 cidades específicas, com forte peso nos Estados Unidos. O resultado é tangível: as exportações para os EUA cresceram 12% na primeira metade do ano, elevando o país à posição de 5º mercado de destino.

A disparidade em relação à Itália — que exporta mais de 1.500 milhões de euros para os EUA, contra os 84 milhões de Portugal — revela um espaço de crescimento massivo. Para capturar este potencial, a indústria está a operar duas mudanças fundamentais:

  • Valor Acrescentado: O preço médio de exportação subiu para cerca de 27 euros (crescimento de 2,4%), colocando Portugal como o segundo produtor com maior preço médio mundial, atrás apenas de Itália.
  • Diversificação de Materiais: Para evitar a saturação no segmento do couro (que representava 90% da oferta e agora desce para menos de 60%), o setor está a introduzir novos materiais e sapatos veganos, permitindo aceder a novos públicos e mercados.

Investimento e a "Batalha da Sustentabilidade"

Com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foram investidos 110 milhões de euros na modernização da indústria. O projeto FAIST (Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica) introduziu automação e robótica, permitindo que as fábricas portuguesas mantenham a flexibilidade de pequenas séries, mas consigam agora responder a encomendas de grande dimensão.

No campo da sustentabilidade, o projeto BioShoes4All quadruplicou as metas iniciais, lançando mais de 200 novos produtos. Contudo, Paulo Gonçalves alerta para a "esquizofrenia" da União Europeia: enquanto o bloco defende a reindustrialização e a soberania, mantém portas abertas a plataformas como Temu e AliExpress, onde mais de 40% do calçado não cumpre as diretrizes comunitárias, prejudicando a competitividade local.

O fator humano: Sucessão e Mão de Obra

A indústria enfrenta agora o desafio crítico da sucessão nas empresas familiares. A análise da APICCAPS indica que uma transição bem-sucedida demora, no mínimo, seis anos, exigindo um planeamento rigoroso para evitar o encerramento de unidades produtivas.

Paralelamente, há a escassez de talento. Com a previsão de que a Europa necessite de 500 mil novos profissionais nos próximos cinco anos, o setor está a tentar alterar a perceção dos jovens através de roteiros de conhecimento nas escolas, procurando transformar a imagem da fábrica num lugar de tecnologia e engenharia de produto, e não apenas de trabalho manual inqualificado.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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