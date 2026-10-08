Redes sociais põem retalho português a competir com retalhistas de todo o mundo

O retalho em Portugal deixou de competir apenas com o vizinho do lado para enfrentar, em tempo real, operadores globais. Não se trata apenas de logística, mas de uma mudança na psicologia do consumo: as redes sociais e as plataformas digitais transportam experiências de qualquer parte do mundo diretamente para o ecrã do smartphone, elevando a fasquia do que o consumidor português espera encontrar num produto ou serviço.

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Um relatório recente da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED), elaborado pela Forvis Mazars, confirma que a internacionalização do setor está a redefinir as regras do jogo. O mecanismo é simples, mas implacável: o e-commerce ignora fronteiras e a influência de criadores de conteúdo nas redes sociais força a cadeia de valor a reinventar-se. Para o lojista nacional, isto traduz-se numa pressão crescente para entregar maior conveniência, personalização e rapidez de execução — padrões que já não são definidos apenas pelo mercado interno, mas por tendências globais.

No plano operacional, a sustentabilidade (ESG) deixou de ser um conceito abstrato para se tornar uma necessidade de sobrevivência financeira. A volatilidade dos custos energéticos e a urgência de uma gestão mais eficiente dos recursos, particularmente nos últimos sete meses, obrigam as empresas a integrar critérios de sustentabilidade nas decisões de negócio para protegerem as suas margens.

Contudo, o maior estrangulamento poderá residir no capital humano. O envelhecimento demográfico está a reduzir a população ativa, o que gera uma escassez de mão de obra e intensifica a guerra pelo talento. A retenção de funcionários torna-se, assim, um dos maiores desafios estruturais da economia portuguesa, transversal a todos os setores.

Os números da APED para 2025 revelam a escala do setor: 226 associados com 4.924 lojas, contribuindo com 12% para o PIB nacional. O volume de emprego subiu 1,9% face a 2024, atingindo 155.300 trabalhadores. A composição da força de trabalho mantém-se estável em termos de género (63% mulheres) e de estabilidade contratual (85% com contratos sem termo), com o retalho alimentar a absorver a maior fatia do emprego (69%).

O dado mais impactante, porém, é o salto na produtividade: o valor por trabalhador subiu de 22,6 mil euros para 29,6 mil euros, um incremento de 30,9%. Este aumento sugere que, perante a falta de mão de obra e a pressão competitiva digital, o setor está a ser forçado a extrair mais valor de cada posto de trabalho, possivelmente através de maior eficiência operacional ou digitalização.