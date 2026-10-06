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UE propõe taxa sobre faturamento global para evitar conflito comercial com os EUA

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A Comissão Europeia estuda a implementação de uma contribuição anual obrigatória para corporações que operam no território da União Europeia e registrem faturamento anual superior a 100 milhões de euros. Embora a medida seja apresentada como uma regra geral para grandes empresas, o objetivo prático é capturar parte dos lucros de gigantes tecnológicas americanas, como Google, Apple e Meta, sem que haja uma segmentação formal por setor.

Европейская комиссия в Брюсселе
Photo: commons.wikimedia.org by Corentin Béchade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейская комиссия в Брюсселе

A mudança de estratégia visa neutralizar a tensão geopolítica com Washington. Anteriormente, os Estados Unidos ameaçaram aplicar tarifas alfandegárias de até 100% sobre produtos europeus caso a UE adotasse impostos digitais discriminatórios. Ao expandir a base de incidência para qualquer empresa de alto faturamento, Bruxelas transforma um imposto setorial em uma regra orçamentária ampla, legitimando a arrecadação enquanto evita o rótulo de discriminação direta contra companhias dos EUA.

Para as corporações afetadas, a consequência imediata é a alteração da carga tributária: a contribuição deixa de estar atrelada exclusivamente ao lucro gerado dentro do bloco para depender do volume global de faturamento. Na prática, o custo de operação na Europa passa a ser proporcional ao tamanho do negócio, independentemente de como a rentabilidade é distribuída contabilmente.

O motor dessa iniciativa é o déficit orçamentário dos Estados-membros e a necessidade de fortalecer o orçamento centralizado da UE. Diante da impossibilidade de elevar impostos nacionais sem provocar retração econômica ou instabilidade política, a Comissão Europeia busca nos fluxos financeiros de transnacionais uma fonte de receita estável. O resultado esperado é a redistribuição de recursos globais para os cofres europeus, utilizando a burocracia de uma taxa geral para contornar a sensibilidade diplomática com os Estados Unidos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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