EUDR: empresas terão de provar a geolocalização da origem de mercadorias para entrar na UE

O mercado europeu está prestes a implementar um filtro rigoroso à entrada de mercadorias. Não se trata de uma simples diretiva administrativa, mas do EUDR (European Union Deforestation Regulation), um regulamento com aplicação direta e imediata que transforma a sustentabilidade em obrigatoriedade legal e técnica.
O mecanismo é claro: a partir de 30 de dezembro de 2024 (para grandes empresas) e 30 de junho de 2027 (para PMEs), certos produtos e derivados não poderão circular no mercado europeu sem uma declaração de due diligence. O objetivo é garantir que a produção não contribuiu para a desflorestação ou degradação florestal. O ponto crítico aqui não é a intenção política, mas a prova física: a obrigatoriedade de apresentar a geolocalização (coordenadas precisas) do local de colheita.
As indústrias no centro do alvo são as ligadas ao cacau, café, madeira, soja, óleo de palma, borracha e bovinos. Para estas empresas, o EUDR deixa de ser um conceito de ESG para se tornar um custo operacional e um risco logístico. Se uma empresa portuguesa importa pneus da Tailândia, por exemplo, a borracha integrada nesses pneus deve ser rastreada até à parcela de terra de origem. Se não houver prova de conformidade com a legislação do país produtor e ausência de desflorestação, o produto é bloqueado na alfândega.
O erro de cálculo: a diferença entre a norma e a execução
Há um hiato perigoso entre a data de aplicação e a preparação real das empresas. Muitos gestores cometem o erro de acreditar que o cumprimento do EUDR se resolve com a redação de uma política em PDF ou a marcação de caixas de verificação (*tick-the-box*) a poucas semanas do prazo. Na economia real, a due diligence é um processo lento de engenharia de dados:
Este fluxo prova que a declaração de 30 de dezembro é apenas a ponta do iceberg; o trabalho pesado de auditoria da cadeia de abastecimento tem de ter começado há meses.
O risco da ingenuidade corporativa
A realidade observada no terreno em Portugal revela um cenário de vulnerabilidade. Existe a crença equivocada de que as PMEs estão isentas (quando, na verdade, gozam apenas de um regime simplificado e um prazo alargado) ou a esperança infundada de que o regulamento será adiado novamente.
Quando a pergunta "quem é o responsável por isto dentro da empresa?” surge casualmente numa reunião de direção, o risco deixa de ser apenas regulatório e passa a ser existencial para a operação. O desconhecimento do EUDR não isenta a empresa de sanções nem impede o bloqueio de mercadorias nos portos.
Em última análise, o impacto do EUDR mede-se na capacidade de cada empresa mapear a sua dependência de terceiros. A questão central para qualquer operador nestes setores não é apenas o calendário, mas a profundidade do seu conhecimento sobre a origem física do que vende.
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