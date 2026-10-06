Rússia avalia abrir exportações de diesel para evitar colapso logístico nas refinarias

O governo da Rússia avalia a flexibilização parcial da proibição de exportação de óleo diesel para grupos selecionados de produtores. Segundo informações da agência Interfax, a decisão poderá ser formalizada ainda em outubro, com o objetivo central de evitar o colapso logístico nas refinarias devido ao esgotamento da capacidade de armazenamento.

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A necessidade de reabrir canais de exportação surge de um descompasso estrutural entre a oferta e a demanda interna. Atualmente, a produção russa de diesel excede a necessidade do mercado doméstico em quase 80%. Para o vice-premiê Alexander Novak, a manutenção de restrições rígidas cria um risco sistêmico: uma vez que os tanques de reserva atinjam seu limite, as refinarias serão forçadas a reduzir o processamento de petróleo bruto. Essa desaceleração não afetaria apenas o diesel, mas provocaria a escassez de outros derivados essenciais consumidos internamente que são produzidos no mesmo ciclo tecnológico.

Os números evidenciam a magnitude desse excedente. Com uma produção anual girando em torno de 84,5 milhões de toneladas (dados de 2023) e um consumo interno estimado entre 46 e 50 milhões de toneladas, o país gera um superávit superior a 30 milhões de toneladas. Embora a Agência Internacional de Energia (AIE) aponte que manutenções não programadas tenham reduzido a produção de diesel em quase 30% este ano, a pressão sobre o armazenamento permanece crítica para diversas unidades industriais.

Dinâmica global e pressão de preços

O movimento russo ocorre em um cenário de forte tensão no mercado global de energia, que enfrenta um déficit diário estimado entre 1,5 e 2 milhões de barris de diesel, impulsionado por interrupções no Golfo Pérsico e paradas para manutenção em refinarias internacionais. Esse desequilíbrio elevou drasticamente o crack spread - a diferença entre o preço do produto refinado e o do petróleo bruto. Dados da S&P Global indicam que esse indicador saltou para US$ 100 por barril em setembro, valor significativamente superior à média histórica de US$ 15 a US$ 30.

Para as empresas petrolíferas russas, a autorização para exportações pontuais permite a manutenção do ritmo de refino e evita prejuízos por ociosidade operacional. Para o consumidor interno, a medida funciona como uma garantia de estabilidade no fornecimento de gasolina e outros combustíveis, assegurando que as plantas operem em regime normal. O governo mantém a prioridade no abastecimento doméstico, tratando a exportação não como meta comercial, mas como ferramenta de equilíbrio para evitar a paralisia do sistema produtivo.