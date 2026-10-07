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FMI: Menos de 20 cêntimos de cada euro em apoios à energia chegaram aos mais pobres

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O Fundo Monetário Internacional (FMI) lança um alerta severo sobre a ineficácia dos apoios públicos generalizados implementados para travar a subida dos preços da energia e dos alimentos. Segundo a instituição, a estratégia de subsídios amplos — adotada durante a crise energética desencadeada pela invasão da Ucrânia em 2022 e agora pressionada pelo conflito no Médio Oriente — falhou sistematicamente no seu objetivo principal: proteger os mais vulneráveis.

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O dado é concreto e revelador da falha no mecanismo de distribuição: menos de 20 cêntimos de cada euro gasto em medidas de supressão de preços na Europa desenvolvida chegaram efetivamente às famílias 20% mais pobres. O restante capital foi diluído por estratos sociais que não necessitavam desse apoio para a sua subsistência, transformando a medida num subsídio indireto a quem tem maior capacidade financeira.

Para o FMI, este modelo de intervenção não é apenas ineficaz, é perigoso para a sustentabilidade das contas públicas. A criação de um "fardo" financeiro massivo, através de dívida e despesa corrente, terá de ser liquidado pelos contribuintes no futuro, sem que tenha havido a contrapartida social esperada.

A mecânica do choque: do preço ao poder de compra

A análise do Fundo detalha como a inflação de bens essenciais opera de forma distinta da inflação geral. Quando os preços de alimentos e energia disparam, eles superam rapidamente o crescimento dos salários. Como estes bens são inelásticos — ou seja, as famílias não podem simplesmente deixar de comer ou de aquecer as casas -, o impacto é imediato e profundo no rendimento disponível.

O problema agrava-se com a persistência do choque. O FMI observa que a acessibilidade financeira a estes bens deteriora-se durante mais de um ano após o pico inicial, corroendo o poder de compra de forma duradoura. Este fenómeno penaliza desproporcionalmente as famílias carenciadas, para quem a energia e a alimentação representam a maior fatia do orçamento mensal.

Subsídios vs. Transferências Diretas: O custo da ineficiência

O estudo, que integra as Perspetivas Económicas Mundiais (World Economic Outlook), analisa a experiência de 76 países ao longo de três décadas. Nas economias avançadas, como Portugal, a resposta habitual passou por reduções de IVA ou impostos especiais de consumo. No entanto, o FMI argumenta que este método é a forma menos eficiente de socorro.

A disparidade de custos é gritante quando se compara o mecanismo de subsídio com o de transferência direta de rendimento:

  • Proteção via subsídios ao consumo: pode exigir entre três a seis vezes mais recursos orçamentais para garantir o mesmo nível de proteção às famílias pobres do que as transferências direcionadas.
  • Subsídios aos produtores: a ineficiência atinge o extremo, podendo custar entre 14 a 22 vezes mais do que os apoios diretos ao rendimento.

A tese do Fundo é clara: as transferências temporárias e direcionadas são a única via que concilia a proteção social com a responsabilidade fiscal. Além de chegarem a quem realmente precisa, permitem que os preços de mercado continuem a funcionar como sinalizadores de escassez, incentivando a poupança e a eficiência energética, ao contrário dos subsídios generalizados que mascaram a realidade económica e incentivam o consumo excessivo.

Esta posição é partilhada por outras instituições como o Banco Central Europeu (BCE) e a Comissão Europeia, que veem com preocupação a trajetória da dívida pública alimentada por medidas de alívio que, na prática, não chegam à base da pirâmide social.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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