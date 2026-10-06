Caos na gestão do Banco Búlgaro de Recuperação e Desenvolvimento gera bloqueio de 1,4 bilhão de euros

O Banco Búlgaro de Recuperação e Desenvolvimento (BBR) opera atualmente com um bloqueio de 1,4 bilhão de euros em seu capital, resultando no que o vice-premiê e ministro da Economia, Alexander Pulev, classificou como "caos total" na gestão desses ativos.

Photo: commons.wikimedia.org by Игнат Игнев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Болгарии

O gargalo administrativo e a falta de liquidez

A paralisia financeira é fruto de decisões administrativas contraditórias. Em novembro de 2025, o governo de Rosena Zhelyazkova aportou 4 bilhões de levs ao capital do BBR. Contudo, como parte desse montante permaneceu sem utilização até abril deste ano, o ministro das Finanças interino, Georgi Klisurski, determinou o retorno dos fundos ao orçamento estatal. Na prática, a operação criou um vácuo operacional: os recursos não estão disponíveis nem para o Ministério das Finanças, nem para a execução de crédito pelo BBR.

Medidas de mitigação e operação de crédito

Para compensar a ausência desses fundos e tentar restaurar a liquidez para o setor produtivo, o BBR planeja captar mais de 1 bilhão de euros em mercados externos. O objetivo é manter a função de crédito de longo prazo, embora a dependência de captação externa indique que a capacidade de financiamento estatal imediata está comprometida.

Escopo de atuação e instrumentos disponíveis

Apesar do impasse no capital, o banco mantém a execução de programas voltados a produtores agrícolas, pequenas e médias empresas (PMEs) e municípios. A estratégia operacional atual, segundo a presidente do conselho fiscal, Delyana Ivanova, foca na implementação de esquemas de garantia para bancos comerciais, tentando ampliar o alcance do crédito via terceiros diante da restrição de liquidez própria.

Governança do ativo

A estrutura de gestão do banco foi atualizada com a entrada de Ivan Kupov, Ivan Raichkov e Daniel Boerg (ex-diretor do EBRD na Bulgária), que se juntam a Delyana Ivanova no conselho fiscal para coordenar a operação da instituição sob as atuais restrições financeiras.