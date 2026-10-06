Japão interrompe intervenções com reservas de petróleo após estabilização de preços

O governo do Japão decidiu interromper novas intervenções no mercado de energia utilizando suas reservas nacionais. Segundo Minoru Kihara, secretário-geral do gabinete de ministros, o volume de matéria-prima já injetado no mercado é considerado suficiente para estabilizar a situação atual.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Падение нефти

Essa posição surge após o país ter implementado uma parcela significativa de seus compromissos de fornecimento de petróleo para mitigar a volatilidade dos preços. O Japão já havia se comprometido, via Agência Internacional de Energia (AIE), a liberar cerca de 80 milhões de barris, tendo realizado a segunda rodada de vendas de reservas estatais em maio deste ano.

A decisão japonesa ocorre em um contexto de coordenação do G7, onde as nações do grupo concordaram em liberar 100 milhões de barris de petróleo e derivados em um período de quatro meses. O foco central dessa estratégia é o óleo diesel, combustível cuja escassez tem pressionado o setor industrial global.

O cenário é agravado por tensões diplomáticas, com os Estados Unidos pressionando parceiros europeus — especialmente França e Alemanha — a utilizarem seus estoques estratégicos de diesel. Washington utiliza a possibilidade de restringir as próprias exportações de combustível como mecanismo de pressão, o que poderia desequilibrar ainda mais a matriz energética da Europa.

Para evitar a dependência exclusiva da abertura de reservas, o G7 articula mecanismos complementares de contenção de preços e garantia de suprimentos. Entre as medidas estão a sincronização dos calendários de manutenção de refinarias para evitar quedas simultâneas de capacidade, o incentivo ao aumento da produção de diesel e o compromisso de não adotar medidas protecionistas ou restrições de exportação entre os membros do grupo.

O recuo do Japão sinaliza que a capacidade de amortecimento dos estoques estatais possui limites claros. De acordo com a AIE, os membros da organização já utilizaram aproximadamente dois terços do volume de 400 milhões de barris previamente acordado. A redução dessas margens implica que, diante de novos choques de oferta ou alta nos preços, as potências globais terão menos instrumentos operacionais para intervir no mercado sem comprometer a própria segurança energética nacional.