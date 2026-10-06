Brasil dispara vendas à China: trocas lusófonas batem recorde histórico de 175 mil milhões

O volume de trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa atingiu um recorde histórico nos primeiros oito meses do ano, totalizando 175,7 mil milhões de dólares (cerca de 156,7 mil milhões de euros). Este valor representa um crescimento de 21,8% face ao período homólogo, evidenciando uma dependência mútua crescente, embora com dinâmicas muito distintas entre as nações lusófonas.

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No sentido das exportações para o mercado chinês, o salto foi de 22,1%, alcançando os 105,8 mil milhões de dólares (94,3 mil milhões de euros). É o valor mais elevado registado para este período desde 2013, data em que o Fórum de Macau iniciou a compilação de dados alfandegários. No entanto, este número global esconde uma concentração massiva: o motor do crescimento foi o Brasil. As exportações brasileiras dispararam 25,1%, atingindo um novo máximo histórico de 90,9 mil milhões de dólares (81 mil milhões de euros), consolidando a posição do país como o fornecedor estratégico central para Pequim.

Para as restantes economias, o impacto é heterogéneo. Angola registou um crescimento de 9,8% (11,5 mil milhões de dólares), enquanto Portugal apresentou uma progressão marginal de 1,1%, fechando em 1,97 mil milhões de dólares. No extremo oposto, Moçambique viu as suas vendas recuarem 19,3% (883,6 milhões de dólares) e São Tomé e Príncipe sofreu uma queda abrupta de 89,5%.

Do lado das importações — o que os países lusófonos compraram à China — o crescimento foi igualmente acentuado, subindo 21,3% para 69,9 mil milhões de dólares (62,3 mil milhões de euros). Novamente, o Brasil lidera o volume, com importações de 57,4 mil milhões de dólares (um aumento de 22,4%). Portugal também registou um aumento significativo na dependência de produtos chineses, com as importações a crescerem 21,1%, totalizando 5,5 mil milhões de dólares.

No balanço final, a balança comercial permanece fortemente favorável ao bloco lusófono, que apresenta um excedente de 35,9 mil milhões de dólares (32 mil milhões de euros). Este superávit é, essencialmente, o reflexo da exportação de matérias-primas e commodities (especialmente do Brasil e Angola) em troca de bens manufaturados chineses, mantendo a estrutura clássica de troca de recursos naturais por produtos industriais.