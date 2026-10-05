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PIB dos EUA cresce 2,2% no 2º trimestre e desafia projeções pessimistas

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A economia dos Estados Unidos apresentou uma resiliência que desafia as projeções pessimistas do mercado. No segundo trimestre de 2026, o PIB cresceu a uma taxa anualizada de 2,2%, superando a estimativa de 1,5% e ultrapassando levemente o desempenho do período anterior, que foi de 2,1%, conforme reportado pela Reuters.

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Esse avanço é sustentado por um mecanismo coerente entre o consumo das famílias e os investimentos corporativos. Mesmo diante de pressões inflacionárias e gargalos logísticos, a atividade econômica permanece em expansão, impulsionada por indicadores concretos do Bureau of Economic Analysis. Em agosto, os gastos dos consumidores atingiram o maior crescimento em mais de um ano, com os gastos pessoais reais subindo 0,6% em relação a julho — o maior salto desde a primavera de 2025. Paralelamente, o índice PCE core, principal termômetro de inflação do Federal Reserve, registrou alta de 0,2% no mês.

Impactos na política monetária e riscos de superaquecimento

A manutenção do poder de compra da população, apesar da alta de preços, sinaliza estabilidade para o setor produtivo e incentiva a continuidade dos investimentos. Contudo, esse cenário cria um dilema para o Federal Reserve. O crescimento robusto do PIB, somado a indicadores de consumo fortes, pode contradizer a necessidade de estímulos monetários e forçar a manutenção de uma política rígida.

O risco reside no superaquecimento da economia. Se a demanda continuar a superar a oferta de forma persistente, a vitória definitiva sobre a inflação pode ser adiada. Diante disso, a tendência é que o Fed reavalie sua estratégia de taxas de juros, possivelmente mantendo-as em patamares elevados por um período mais prolongado para equilibrar a expansão econômica sem comprometer a estabilidade de preços.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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