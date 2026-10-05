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Revolução bancária na UEMOA: o sistema financeiro regional prepara uma mudança irreversível

economia

O Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO) anunciou novas medidas para acelerar a inclusão financeira e fomentar os pagamentos digitais no espaço da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA), com destaque para a isenção de taxas em transferências de baixo valor.

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Gratuitidade e limites de transação

A partir de 2 de novembro de 2026, as transferências nacionais de moeda eletrónica com montante acumulado diário igual ou inferior a 8.000 francos CFA, por utilizador e participante, serão gratuitas. Segundo o BCEAO, esta medida deverá abranger aproximadamente 75% de todas as transações de moeda eletrónica efetuadas na região.

Para as operações que excedam este valor, as instituições financeiras poderão aplicar tarifas situadas entre 0% e 0,80% do valor da operação, antes da aplicação de impostos. Já a receção de fundos será totalmente gratuita, sem limites de montante ou número de operações para o beneficiário.

Interoperabilidade e prazos de implementação

O banco central determinou que, a partir de 2 de novembro de 2026, todas as transferências entre clientes de diferentes bancos ou operadoras móveis na UEMOA devem ser processadas obrigatoriamente através da Plataforma Interoperável do Sistema de Pagamento Instantâneo (PI-SPI).

Adicionalmente, está prevista a harmonização tarifária para operações transfronteiriças. A partir de 1 de junho de 2027, as transferências entre os países membros da UEMOA passarão a beneficiar das mesmas condições aplicadas às transferências nacionais.

Abrangência e impacto na Guiné-Bissau

As novas regras aplicam-se a transferências realizadas entre:

  • Bancos e instituições de microfinanças;
  • Estabelecimentos de moeda eletrónica e instituições de pagamento;
  • Operadores de moeda eletrónica distintos.

Na Guiné-Bissau, a integração no sistema regional já é efetiva, com a adesão de todos os seis bancos comerciais e da operadora Orange Money à plataforma PI-SPI.

Contexto da Plataforma PI-SPI

Lançada a 30 de setembro de 2025, a PI-SPI foi desenhada para permitir transferências instantâneas entre diversas instituições financeiras e operadores de moeda eletrónica. Atualmente, a infraestrutura conta com 175 instituições participantes, servindo mais de 38 milhões de utilizadores em toda a zona UEMOA.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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