Revolução bancária na UEMOA: o sistema financeiro regional prepara uma mudança irreversível

O Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO) anunciou novas medidas para acelerar a inclusão financeira e fomentar os pagamentos digitais no espaço da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA), com destaque para a isenção de taxas em transferências de baixo valor.

Photo: unsplash.com by Mindfulness Com is licensed under Free to use under the Unsplash License Смартфон и наушники

Gratuitidade e limites de transação

A partir de 2 de novembro de 2026, as transferências nacionais de moeda eletrónica com montante acumulado diário igual ou inferior a 8.000 francos CFA, por utilizador e participante, serão gratuitas. Segundo o BCEAO, esta medida deverá abranger aproximadamente 75% de todas as transações de moeda eletrónica efetuadas na região.

Para as operações que excedam este valor, as instituições financeiras poderão aplicar tarifas situadas entre 0% e 0,80% do valor da operação, antes da aplicação de impostos. Já a receção de fundos será totalmente gratuita, sem limites de montante ou número de operações para o beneficiário.

Interoperabilidade e prazos de implementação

O banco central determinou que, a partir de 2 de novembro de 2026, todas as transferências entre clientes de diferentes bancos ou operadoras móveis na UEMOA devem ser processadas obrigatoriamente através da Plataforma Interoperável do Sistema de Pagamento Instantâneo (PI-SPI).

Adicionalmente, está prevista a harmonização tarifária para operações transfronteiriças. A partir de 1 de junho de 2027, as transferências entre os países membros da UEMOA passarão a beneficiar das mesmas condições aplicadas às transferências nacionais.

Abrangência e impacto na Guiné-Bissau

As novas regras aplicam-se a transferências realizadas entre:

Bancos e instituições de microfinanças;

Estabelecimentos de moeda eletrónica e instituições de pagamento;

Operadores de moeda eletrónica distintos.

Na Guiné-Bissau, a integração no sistema regional já é efetiva, com a adesão de todos os seis bancos comerciais e da operadora Orange Money à plataforma PI-SPI.

Contexto da Plataforma PI-SPI

Lançada a 30 de setembro de 2025, a PI-SPI foi desenhada para permitir transferências instantâneas entre diversas instituições financeiras e operadores de moeda eletrónica. Atualmente, a infraestrutura conta com 175 instituições participantes, servindo mais de 38 milhões de utilizadores em toda a zona UEMOA.