Grupo belga Thomas & Piron investe 432 milhões de euros em habitação em Lisboa e Porto

O grupo belga Thomas & Piron está a injetar 432 milhões de euros no mercado imobiliário português, repartidos por três projetos estratégicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A aposta, detalhada por David Carreira, diretor da empresa em Portugal, revela a estratégia do grupo em focar-se em polos de alta densidade de emprego e serviços, onde a procura por habitação permanece estruturalmente elevada.

Photo: Porto (Portugal) by Jose A., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Португаля

O epicentro deste investimento situa-se em Sacavém, com o projeto Clarissas. Com um orçamento superior a 300 milhões de euros, trata-se de uma operação de escala urbana e não apenas de um conjunto de edifícios. O plano prevê a construção de 37 edifícios distribuídos por dez lotes, totalizando cerca de 700 apartamentos (de T1 a T4), complementados por 9 mil m² de áreas comerciais e serviços e 30 mil m² de espaços verdes.

Contudo, a concretização do Clarissas é um processo de longo curso, com a conclusão total prevista apenas para 2035. O projeto encontra-se atualmente na fase de desembaraço administrativo, aguardando a finalização da Avaliação de Impacte Ambiental. A expectativa é obter as licenças necessárias até março de 2027, iniciando a comercialização no segundo trimestre desse ano. A requalificação da Praça da República, em articulação com a Câmara Municipal de Loures, deverá estar concluída no final de 2025, servindo como a primeira face visível desta intervenção urbana.

No Norte, a atividade é mais imediata. Em Vila Nova de Gaia, o projeto Gaia Hills, com um investimento de 120 milhões de euros, já está em execução. Composto por 210 apartamentos, o empreendimento já arrancou a sua segunda fase de construção, impulsionado pela procura do mercado. O projeto inclui ainda a cedência de um parque verde de 26 mil m² ao município para uso público.

Mais célere foi a absorção do mercado no Docks Matosinhos. Com um investimento de 12 milhões de euros, os 31 apartamentos previstos foram esgotados em apenas oito meses, revelando a força da procura interna, já que 77% das vendas foram efetuadas por compradores nacionais. A obra deverá estar terminada até ao final deste ano.

Esta movimentação de capital reflete a saúde financeira do grupo belga, que opera também em França, Luxemburgo, Marrocos e Suíça. No último exercício, a Thomas & Piron registou um volume de negócios consolidado de 954 milhões de euros (um crescimento de 10% face a 2024) e um EBITDA de 74 milhões de euros, representando um salto de 23% em relação ao ano anterior.

Para a empresa, a prioridade mantém-se nos eixos Lisboa-Porto, procurando localizações que permitam criar projetos com escala e qualidade urbana capazes de atrair a classe média portuguesa, transformando a capacidade financeira do grupo em habitação real em zonas de forte pressão demográfica.