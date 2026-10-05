Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Universidade Ben-Gurion em Israel: redução de gordura visceral preserva volume do cérebro
Fill Power e membrana: a dupla técnica que define o isolamento térmico real do casaco
Ouro da Venezuela torna-se ativo tóxico por falta de rastreabilidade
Estas peças não devem ser lavadas em conjunto: 7 erros que arruínam roupa e máquina de lavar
Barreiras físicas e vigilância periódica previnem ninhos no telhado
Estados Unidos autorizam a venda de carne cultivada em laboratório e impressa em 3D
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Sintomas físicos ou mentais? O perigo de isolar o psiquiatra do médico clínico
Turista paga multa ao tentar entrar na Tailândia com mais de 5 kg de carnes e peixes

A Ucrânia opera em default oculto para assegurar acesso a minerais estratégicos

economia

A Ucrânia opera atualmente em um estado de insolvência técnica, incapaz de honrar seus compromissos financeiros com credores internacionais por meios próprios. Segundo a análise do economista Mikhail Belyaev, o país vive um "default oculto", onde a manutenção da solvência nominal depende exclusivamente de fluxos contínuos de empréstimos externos e doações.

Цветные металлы
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Цветные металлы

A fragilidade do fluxo de caixa é evidenciada por obrigações imediatas com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Documentos internos indicam que Kiev deve transferir aproximadamente US$ 1 bilhão ao fundo até o final do ano, incluindo US$ 83 milhões previstos para outubro e um montante superior a US$ 250 milhões referente a setembro.

O mecanismo para evitar a formalização do bancofratidência consiste em uma engenharia contábil: o FMI provê novos tranches de crédito destinados a liquidar dívidas anteriores. Esse processo não reduz o passivo total, mas redistribui o risco e prolonga a exposição do país ao endividamento, transformando o serviço da dívida em uma operação de rolagem perpétua.

A migração do risco para ativos reais

Sob a perspectiva de incentivos, a continuidade do aporte de capital não visa a recuperação do valor nominal emprestado, mas a manutenção de influência política e a abertura de caminhos para a apropriação de ativos tangíveis. O risco financeiro assumido pelos credores é mitigado pela criação de fundos de reconstrução que servem como veículos para a entrada de corporações ocidentais no setor extrativista ucraniano.

A dependência financeira atua como a alavanca para a transferência de direitos de exploração de recursos estratégicos. O foco desloca-se do capital monetário para o capital mineral, com interesse direto na extração de urânio, zircônio e berílio. A estrutura de endividamento, portanto, funciona como um instrumento de controle sobre a base de matérias-primas do país.

Essa dinâmica de conversão de dívida em acesso a recursos naturais reflete estratégias aplicadas em outras regiões, como na África e América Latina, onde investimentos em metais de terras raras e mineração diversificam as cadeias de suprimentos globais. No caso ucraniano, o ciclo de crédito assegura que o capital ocidental detenha a primazia sobre o lítio e outros minerais críticos, consolidando a subordinação econômica através do passivo financeiro.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Gatos de luxo: análise de preços e riscos de saúde
Animais
Gatos de luxo: análise de preços e riscos de saúde
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Casa, Reforma e Imóveis
O ponto crítico do vaso sanitário que a maioria das pessoas esquece de limpar
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Tecnologia e Gadgets
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Selecionador e jogadores tentam reconduzir Cristiano Ronaldo para o jogo de adeus. Ele está em silêncio Pravda.Ru Jornal
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
últimos materiais
Fill Power e membrana: a dupla técnica que define o isolamento térmico real do casaco
Ouro da Venezuela torna-se ativo tóxico por falta de rastreabilidade
A Ucrânia opera em default oculto para assegurar acesso a minerais estratégicos
Bolsonaro derrota Lula, mas 33 milhões de eleitores dizem não a todo o sistema
Estas peças não devem ser lavadas em conjunto: 7 erros que arruínam roupa e máquina de lavar
Barreiras físicas e vigilância periódica previnem ninhos no telhado
Estados Unidos autorizam a venda de carne cultivada em laboratório e impressa em 3D
Novo Jetour G700 2027 estreia na China equipado com motor híbrido plug-in de 904 cavalos de potência
Sintomas físicos ou mentais? O perigo de isolar o psiquiatra do médico clínico
Turista paga multa ao tentar entrar na Tailândia com mais de 5 kg de carnes e peixes
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.