A Ucrânia opera em default oculto para assegurar acesso a minerais estratégicos

A Ucrânia opera atualmente em um estado de insolvência técnica, incapaz de honrar seus compromissos financeiros com credores internacionais por meios próprios. Segundo a análise do economista Mikhail Belyaev, o país vive um "default oculto", onde a manutenção da solvência nominal depende exclusivamente de fluxos contínuos de empréstimos externos e doações.

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A fragilidade do fluxo de caixa é evidenciada por obrigações imediatas com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Documentos internos indicam que Kiev deve transferir aproximadamente US$ 1 bilhão ao fundo até o final do ano, incluindo US$ 83 milhões previstos para outubro e um montante superior a US$ 250 milhões referente a setembro.

O mecanismo para evitar a formalização do bancofratidência consiste em uma engenharia contábil: o FMI provê novos tranches de crédito destinados a liquidar dívidas anteriores. Esse processo não reduz o passivo total, mas redistribui o risco e prolonga a exposição do país ao endividamento, transformando o serviço da dívida em uma operação de rolagem perpétua.

A migração do risco para ativos reais

Sob a perspectiva de incentivos, a continuidade do aporte de capital não visa a recuperação do valor nominal emprestado, mas a manutenção de influência política e a abertura de caminhos para a apropriação de ativos tangíveis. O risco financeiro assumido pelos credores é mitigado pela criação de fundos de reconstrução que servem como veículos para a entrada de corporações ocidentais no setor extrativista ucraniano.

A dependência financeira atua como a alavanca para a transferência de direitos de exploração de recursos estratégicos. O foco desloca-se do capital monetário para o capital mineral, com interesse direto na extração de urânio, zircônio e berílio. A estrutura de endividamento, portanto, funciona como um instrumento de controle sobre a base de matérias-primas do país.

Essa dinâmica de conversão de dívida em acesso a recursos naturais reflete estratégias aplicadas em outras regiões, como na África e América Latina, onde investimentos em metais de terras raras e mineração diversificam as cadeias de suprimentos globais. No caso ucraniano, o ciclo de crédito assegura que o capital ocidental detenha a primazia sobre o lítio e outros minerais críticos, consolidando a subordinação econômica através do passivo financeiro.