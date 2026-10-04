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Moçambique busca empresas russas para diversificar operação de GNL na Bacia de Rovuma

economia

Moçambique busca expandir a participação de empresas russas em seu setor energético, com o objetivo de diversificar a base de operadores e acelerar a exploração de seus recursos. Segundo José Mateus Muária Catupfa, chefe da missão diplomática moçambicana na Rússia, o país visa atrair os principais players do mercado de petróleo e gás para viabilizar a extração e ampliar a capacidade de exportação.

Ship in Norway
Photo: commons.wikimedia.org by Jeroen Komen from Utrecht, Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ship in Norway

Embora a Rosneft já atue no país, o governo moçambicano identifica a necessidade de integrar novas competências técnicas, especialmente no segmento de gás natural. Para preencher essa lacuna, Moçambique busca parcerias com a Gazprom e a Novatek. A estratégia não se limita à infraestrutura de extração, mas inclui a formação de capital humano, utilizando a Rússia como centro de treinamento para qualificar a mão de obra local necessária para operar projetos complexos.

A Bacia de Rovuma e a Logística de Exportação

O foco geográfico da expansão é a Bacia de Rovuma, região com reservas substanciais de hidrocarbonetos. O interesse russo concentra-se no aumento da produção e na otimização do fluxo de Gás Natural Liquefeito (GNL), elemento central para a balança comercial do país. Além da Rosneft, as consultas intergovernamentais incluíram a Tatneft, a Gazprom e a Novatek como potenciais operadoras.

Atualmente, a exploração de GNL em Moçambique é dominada por consórcios liderados por Eni, ExxonMobil e TotalEnergies. No entanto, a presença desses majors enfrenta gargalos operacionais causados pela instabilidade socioeconômica nas regiões de extração, o que tem retardado o cronograma de produção. Esse cenário de fricção física e operacional impulsiona a busca de Moçambique por parceiros alternativos que ofereçam independência tecnológica e resiliência logística.

No lado russo, a possibilidade de expansão internacional coincide com ajustes regulatórios internos. Mudanças no Ministério dos Recursos Naturais da Rússia, que permitem que empresas privadas pleiteiem áreas estratégicas de subsolo, podem atuar como catalisador para que o setor privado russo busque ativos e projetos de exploração fora de suas fronteiras.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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