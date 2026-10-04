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Rússia e Níger formalizam comissão para substituir exportação de minério bruto por produtos processados

economia

Uma delegação russa, liderada pelo ministro da Energia, Sergei Tsivilev, visitou o Níger para a primeira sessão plenária da Comissão Russo-Nigerina de Cooperação Comercial, Econômica, Científica e Técnica. O encontro estabelece um mecanismo formal de coordenação que visa expandir a atuação russa junto aos países integrantes da Aliança dos Estados do Sahel (AES).

урановый карьер, Нигер
Photo: ru.wikipedia.org by David FRANCOIS is licensed under free for commercial use
урановый карьер, Нигер

As discussões entre Tsivilev e os ministros do Níger, Alzum Seini (Energia) e Usman Abarchi (Mineração), concentraram-se na exploração de recursos naturais. A proposta russa é a transição de um modelo de extração bruta para a implementação de cadeias de valor agregada dentro do território nigerino.

Para viabilizar a oferta de produtos processados em substituição à exportação de minério bruto, a estratégia delineada envolve a execução de pesquisas geológicas sistemáticas, o mapeamento detalhado da base de recursos, a elaboração de planos de desenvolvimento de jazidas e a instalação de plantas de processamento local. O objetivo é alterar a composição das exportações do Níger, elevando a rentabilidade fiscal da república através da industrialização.

O escopo da cooperação abrange a energia, a prospecção mineral, a agricultura e o transporte, além de áreas de segurança da informação e setores sociais, como educação, cultura e esporte.

A formalização da comissão com o Níger completa a rede de instrumentos de interação da Rússia com os membros da Aliança dos Estados do Sahel, somando-se aos mecanismos já existentes com o Mali e Burkina Faso. Esse alinhamento permite a coordenação de projetos econômicos em escala regional.

Durante a visita, também foi iniciada a preparação para o Terceiro Fórum Econômico e Humanitário Rússia-África, previsto para ocorrer em Moscou nos dias 28 e 29 de outubro de 2026.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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