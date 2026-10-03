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Inflação na zona euro sobe para 3,8% em setembro impulsionada pela energia

economia

A inflação na zona euro sofreu uma aceleração brusca em setembro, subindo para os 3,8%, após ter registado 3,2% em agosto. Os dados preliminares do Eurostat revelam que este salto não é apenas uma flutuação estatística, mas um agravamento real face ao mesmo período do ano anterior, quando a taxa homóloga era significativamente mais baixa, situando-se nos 2,2%.

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Photo: commons.wikimedia.org by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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O motor principal desta subida foi a energia, que disparou 18,8% em termos anuais, superando os 14,3% do mês anterior. Na prática, este aumento nos custos energéticos traduz-se numa pressão imediata sobre as faturas das famílias e nos custos de produção das empresas, reduzindo a margem de manobra do consumo real.

A análise detalhada por setores mostra a seguinte distribuição:

  • Energia: 18,8% (o principal vetor de subida);
  • Serviços: 3,2%;
  • Alimentação, álcool e tabaco: 1,4%;
  • Bens industriais não energéticos: 1,1% (com um ligeiro recuo na taxa de crescimento).

Mais preocupante para os analistas é a evolução da inflação subjacente — que exclui os componentes mais voláteis, como energia e alimentos. Este indicador subiu de 2,4% para 2,5%. Quando a inflação subjacente acelera, significa que o aumento de preços deixou de ser um fenómeno passageiro ligado a choques externos e começou a infiltrar-se em setores estruturais, como a saúde e a educação, tornando a trajetória de descida dos preços muito mais complexa e persistente.

Geograficamente, a tendência de alta foi generalizada, afetando a maioria dos 21 países da zona euro. Portugal conseguiu, contudo, distanciar-se da média europeia, estabilizando a inflação nos 3,6%. Chipre e Eslováquia também mantiveram os seus valores estáveis, enquanto a Letónia foi a única economia a registar uma descida efetiva, baixando para os 2,9%.

No extremo superior da tabela, Luxemburgo e Chipre lideram a subida de preços com 5,2%, seguidos pela Grécia (5,1%) e Espanha (5%). No lado oposto, Malta apresenta a inflação mais contida da região, com 2,4%, seguida da Finlândia (2,6%) e Letónia (2,9%).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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