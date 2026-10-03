Volkswagen e Jaguar Land Rover anunciam cortes massivos de postos de trabalho até 2030

A indústria automóvel europeia atravessa um momento de rutura estrutural. O anúncio do Grupo Volkswagen de eliminar cerca de 100 mil postos de trabalho até 2030 e a decisão da Jaguar Land Rover de cortar 4 mil empregos nos próximos dois anos não são meros ajustes contabilísticos; são sinais claros de que a vantagem competitiva da Europa está a ser erodida, sobretudo pela ofensiva dos fabricantes asiáticos.

Photo: commons.wikimedia.org by Harrison Keely, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сборочный завод Volkswagen в Чаттануге

O mecanismo aqui é simples e cruel: a pressão competitiva reduz as margens de rentabilidade. Para tentar recuperar essa margem, as empresas recorrem à redução de custos operacionais — o que, na prática, traduz-se em despedimentos em massa. O paradoxo reside no facto de ambos os grupos alegarem que estes cortes são necessários para libertar capital para a inovação, a digitalização e a eletrificação. No entanto, há um hiato temporal perigoso entre a saída do trabalhador da fábrica e a criação de um novo emprego tecnológico.

A história serve de alerta. Há duas décadas, a Alemanha enfrentou a crise das deslocalizações, que culminou nas reformas do programa Hartz IV para tentar reintegrar desempregados de longa duração. O risco atual é a repetição de um cenário de erosão social, mas desta vez num contexto de transição energética, onde a obsolescência de competências é mais acelerada.

Para Portugal, a lição é direta: a dependência de setores vulneráveis a choques externos exige uma antecipação estratégica. Se a indústria automóvel europeia vacila, a resposta não pode ser a espera passiva, mas sim o investimento em setores onde a economia real possa gerar valor tangível. A transição para energias renováveis — eólica, solar, hídrica, energia das ondas e biomassa — deixa de ser uma meta ambiental para se tornar uma necessidade de sobrevivência económica.

O exemplo vem das potências que hoje dominam o mercado. A China não investiu em renováveis apenas por ecologia, mas por estratégia industrial: as energias limpas já representam mais de 41% da sua produção elétrica (com solar e eólica a deterem 25%), com a meta de ultrapassar os 50% até 2030. Paralelamente, os EUA, detentores do maior mercado elétrico global, planeiam duplicar a sua capacidade de renováveis até 2035.

A diferença entre a declinação de um setor e a ascensão de outro reside na capacidade de transformar a decisão política em execução física. Para evitar que a crise automóvel se transforme numa crise socioeconómica profunda, Portugal precisa de converter a meta da autonomia energética em postos de trabalho reais e inovação tecnológica, transformando a vulnerabilidade da indústria tradicional numa oportunidade de modernização industrial sustentável.