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Óleo leve surge no Amapá: indícios da Petrobras reacendem esperanças na nova fronteira

economia

A Petrobras reportou a segunda descoberta de petróleo no poço Morpho (1-BRSA-1405-APS), localizado na bacia da Foz do Amazonas. A operação ocorre em águas ultraprofundas, com uma lâmina d'água de 2.886 metros, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. Embora a estatal ainda não tenha confirmado a viabilidade comercial da jazida, a presidente da companhia, Magda Chambriard, afirmou que os indícios são positivos.

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O ponto central da discussão não é apenas a presença de óleo, mas a qualidade do recurso e o potencial da região. Magda Chambriard descreveu a amostra extraída como de "baixa viscosidade", característica que sugere um óleo mais leve. No mercado de refino, a leveza (medida pelo grau API, que permanece sob sigilo regulatório) é o fator que define o valor comercial do barril: quanto menor a densidade, maior o preço de venda e menor o custo de processamento.

Para contextualizar a escala do projeto, dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) estimam que o volume potencial total recuperável da Bacia da Foz do Amazonas possa atingir 10 bilhões de barris de óleo equivalente (soma de petróleo e gás natural). Caso se concretize, a região poderá atuar como um mitigador para o déficit de produção petrolífera do Brasil.

Cronograma e Próximos Passos

O fluxo de operações segue um cronograma rígido de mobilização de ativos:

  • Outubro de 2026: Conclusão de testes e manobras no poço Morpho.
  • Novembro de 2026: Desmobilização da sonda atual para a perfuração do prospecto Mãe de Ouro, na Bacia Potiguar (RN).
  • 1º Trimestre de 2027: Retorno à Foz do Amazonas (Bloco FZA-M-59) para a perfuração de três poços de delimitação.

É fundamental distinguir a fase atual: a Petrobras está em etapa de exploração e delimitação. A confirmação de "comercialidade" — ou seja, se extrair o óleo é lucrativo frente aos custos operacionais e ambientais — só ocorrerá após a perfuração dos poços de delimitação planejados para 2027.

O Risco Jurídico e Ambiental

A viabilidade do projeto não depende apenas da geologia, mas de segurança jurídica. O Ministério Público Federal (MPF) solicitou ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) a suspensão da licença ambiental concedida pelo Ibama. O MPF fundamenta o pedido em dois pilares:

  1. Risco Operacional: Cita um vazamento de mais de 18 mil litros de fluido químico ocorrido em janeiro de 2026.
  2. Compliance Social: Alega a falta de consulta prévia a comunidades indígenas, quilombolas e pescadores, conforme exigido pela Convenção 169 da OIT.

Portanto, enquanto a Petrobras celebra o "aquecimento" da área do Amapá, a concretização da produção depende da superação de entraves regulatórios e da definição exata do volume recuperável nas próximas fases de perfuração.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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