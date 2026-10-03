Rússia avalia restringir exportação de frutos do mar selvagens ao Japão

A relação comercial entre Rússia e Japão enfrenta a possibilidade de novas tensões. Em resposta à ampliação das listas de sanções impostas por Tóquio, Moscou avalia a limitação da exportação de frutos do mar. A medida impactaria diretamente o mercado japonês de iguarias, que possui dependência estrutural de capturas selvagens provenientes do Extremo Oriente russo.

Photo: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приготовление морепродуктов на азиатском ночном рынке

A relevância do produto russo reside na natureza da extração. Enquanto a aquicultura — peixes criados em fazendas — já representa 50% da oferta global, o mercado japonês demanda a qualidade do pescado selvagem. Itens como o caranguejo-do-Kamchatka e as ovas de bacalhau russos são valorizados por esse fator natural. Segundo Leonid Kholod, doutor em economia e ex-vice-ministro da Agricultura, a aplicação de medidas espelhadas por parte da Rússia resultaria em uma redução imediata da oferta de proteínas marinhas não cultivadas no Japão.

Em termos de fluxo físico, a Rússia consolidou-se entre os cinco principais fornecedores de frutos do mar para o Japão. Os dados indicam que a participação russa nas importações pesqueiras japonesas é de aproximadamente 6%. No último ano, o volume exportado atingiu 118 mil toneladas, totalizando 952 milhões de dólares. Nos primeiros oito meses do ano corrente, o fluxo já soma 66,1 mil toneladas.

Embora a total isolação do mercado seja improvável devido à dinâmica do comércio global, qualquer restrição formal altera a logística de entrega. O processo de triangulação — onde a origem do produto é omitida para contornar sanções, similar ao que ocorre no setor de petróleo — tende a elevar os custos operacionais. A utilização de intermediários em terceiros países para garantir a chegada do caranguejo russo ao Japão resultaria em um aumento do custo marginal, elevando o preço final para o consumidor e para o setor de gastronomia.

O cenário de instabilidade foi desencadeado pela decisão de Tóquio de ampliar as sanções contra a Rússia, atingindo 33 organizações, incluindo a Uralvagonzavod, além de nove autoridades e empresas da Turquia e dos Emirados Árabes Unidos que colaboram com negócios russos. A limitação do fluxo de exportação de pescados surge como um instrumento de pressão econômica, dado o peso cultural e comercial desses insumos na dieta japonesa.