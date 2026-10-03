Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Espanha prioriza sanções da UE e banirá importações de GNL russo até 2027
Tendências de inverno 2026/27: a nova estrutura dos casacos define a estética das ruas
Primeiro carro: as diferenças reais de custo entre elétricos, híbridos e combustão
English Springer Spaniel: a importância de respeitar o ritmo de crescimento nos primeiros dois anos
Tesla Model 3 2027 revelado na China: a atualização inesperada transforma o uso do veículo
Como fazer cheesecake de mirtilo com três camadas perfeitas
Veículos elétricos: a transição técnica exige novas habilidades de condução
Defesa imunológica falha: microrganismos prosperam ao encontrar células humanas fragilizadas
Cinco raças de cães com padrões de sociabilidade e tolerância elevados

Rússia avalia restringir exportação de frutos do mar selvagens ao Japão

economia

A relação comercial entre Rússia e Japão enfrenta a possibilidade de novas tensões. Em resposta à ampliação das listas de sanções impostas por Tóquio, Moscou avalia a limitação da exportação de frutos do mar. A medida impactaria diretamente o mercado japonês de iguarias, que possui dependência estrutural de capturas selvagens provenientes do Extremo Oriente russo.

Приготовление морепродуктов на азиатском ночном рынке
Photo: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приготовление морепродуктов на азиатском ночном рынке

A relevância do produto russo reside na natureza da extração. Enquanto a aquicultura — peixes criados em fazendas — já representa 50% da oferta global, o mercado japonês demanda a qualidade do pescado selvagem. Itens como o caranguejo-do-Kamchatka e as ovas de bacalhau russos são valorizados por esse fator natural. Segundo Leonid Kholod, doutor em economia e ex-vice-ministro da Agricultura, a aplicação de medidas espelhadas por parte da Rússia resultaria em uma redução imediata da oferta de proteínas marinhas não cultivadas no Japão.

Em termos de fluxo físico, a Rússia consolidou-se entre os cinco principais fornecedores de frutos do mar para o Japão. Os dados indicam que a participação russa nas importações pesqueiras japonesas é de aproximadamente 6%. No último ano, o volume exportado atingiu 118 mil toneladas, totalizando 952 milhões de dólares. Nos primeiros oito meses do ano corrente, o fluxo já soma 66,1 mil toneladas.

Embora a total isolação do mercado seja improvável devido à dinâmica do comércio global, qualquer restrição formal altera a logística de entrega. O processo de triangulação — onde a origem do produto é omitida para contornar sanções, similar ao que ocorre no setor de petróleo — tende a elevar os custos operacionais. A utilização de intermediários em terceiros países para garantir a chegada do caranguejo russo ao Japão resultaria em um aumento do custo marginal, elevando o preço final para o consumidor e para o setor de gastronomia.

O cenário de instabilidade foi desencadeado pela decisão de Tóquio de ampliar as sanções contra a Rússia, atingindo 33 organizações, incluindo a Uralvagonzavod, além de nove autoridades e empresas da Turquia e dos Emirados Árabes Unidos que colaboram com negócios russos. A limitação do fluxo de exportação de pescados surge como um instrumento de pressão econômica, dado o peso cultural e comercial desses insumos na dieta japonesa.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
Mulher
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
Receitas e Culinária
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
Arroz solto: cúrcuma e gordura criam barreira física contra o amido antes da fervura
Receitas e Culinária
Arroz solto: cúrcuma e gordura criam barreira física contra o amido antes da fervura
Mais populares
Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?

Embora a personalidade individual varie, algumas raças de gatos apresentam tendências genéticas para maior sociabilidade e dependência do tutor.

Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
OpenAI resolve impasse matemático das equações de Navier-Stokes
EUA suspendem serviços consulares em todo o Brasil devido a preocupações com a segurança Pravda.Ru Jornal
Maçãs: triagem e métodos de armazenamento para evitar desperdício
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
últimos materiais
Tendências de inverno 2026/27: a nova estrutura dos casacos define a estética das ruas
Primeiro carro: as diferenças reais de custo entre elétricos, híbridos e combustão
English Springer Spaniel: a importância de respeitar o ritmo de crescimento nos primeiros dois anos
Tesla Model 3 2027 revelado na China: a atualização inesperada transforma o uso do veículo
Como fazer cheesecake de mirtilo com três camadas perfeitas
Veículos elétricos: a transição técnica exige novas habilidades de condução
Defesa imunológica falha: microrganismos prosperam ao encontrar células humanas fragilizadas
Cinco raças de cães com padrões de sociabilidade e tolerância elevados
Weigela All Summer Red: cultivar oferece floração prolongada de primavera até o fim do outono
Universidade de Syracuse publica estudo sobre correlação entre temperatura e violência armada
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.