Espanha prioriza sanções da UE e banirá importações de GNL russo até 2027

A Espanha, peça central na infraestrutura de recepção de gás natural liquefeito (GNL) na Europa, moveu-se para alinhar sua política energética integralmente às diretrizes da União Europeia. Durante visita a Washington, o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, afirmou que o país implementará a proibição total de importações de GNL russo a partir de 1º de janeiro de 2027.

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A medida ignora a rigidez de contratos de longo prazo. Albares reconheceu que diversos acordos com fornecedores russos foram firmados para durar décadas e não preveem rescisões imediatas, mas enfatizou que a determinação de Madri em cumprir as sanções do bloco prevalece sobre as cláusulas contratuais.

"Na verdade, essas sanções não poderiam ter sido implementadas sem a concordância da Espanha, dado que algumas empresas espanholas possuem contratos vigentes… Mas pretendemos cumprir as exigências das novas sanções", declarou o ministro.

Essa decisão altera a dinâmica de um hub estratégico. A Espanha detém algumas das maiores capacidades de regaseificação e armazenamento de GNL da Europa, tratando sua infraestrutura não apenas como um ativo interno, mas como a porta de entrada para a segurança energética do continente. Para preencher a lacuna da oferta, Madri planeja estreitar a cooperação com os Estados Unidos, redirecionando fluxos de parceiros confiáveis para o interior da Europa.

Os dados da Enagás já refletem essa transição na composição do mix de suprimentos. Em agosto, as compras de GNL russo totalizaram 2.133 GWh, representando 7,2% das importações totais — um volume ligeiramente inferior aos 2.152 GWh do ano anterior. A tendência de queda é mais evidente no acumulado anual: as importações russas recuaram para 42.629 GWh em 2025, comparado aos 72.360 GWh registrados em 2024.

Atualmente, a dependência espanhola está ancorada nos Estados Unidos (38,9%) e na Argélia (34,7%), posicionando a Rússia como o terceiro maior parceiro no fornecimento de gás.

O cronograma de restrições estabelecido pelo Conselho da UE define etapas claras para o desmonte desse fluxo: a interrupção de importações via contratos de curto prazo ocorrerá em 25 de abril de 2026; a proibição total do GNL entra em vigor em 1º de janeiro de 2027; e o banimento completo do gás via gasoduto está previsto para 30 de setembro de 2027.

Do lado russo, a resposta ao isolamento energético europeu é a antecipação. O presidente Vladimir Putin admitiu a possibilidade de a Rússia abandonar o mercado europeu antes dos prazos estipulados. Paralelamente, o vice-premiê Alexander Novak confirmou que a reorientação dos fluxos de exportação de GNL para a região Ásia-Pacífico — com foco em China, Índia, Tailândia e Filipinas — já está em curso para mitigar os impactos financeiros das sanções.