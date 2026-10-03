Goldman Sachs alerta que proibição de diesel dos EUA pode reduzir o PIB da América Latina

Uma proibição das exportações de diesel dos EUA seria catastrófica para a América Latina.

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Uma possível proibição das exportações de diesel dos Estados Unidos teria o maior impacto na América Latina, segundo analistas do banco de investimentos Goldman Sachs.

As importações de diesel dos EUA cobrem até 50% do consumo de combustível no México, Equador, Chile e Peru, de acordo com o banco, tornando esses países altamente vulneráveis ​​a uma suspensão das exportações americanas.

Uma análise do Goldman Sachs enfatiza que a proibição poderia reduzir o PIB combinado da América Latina em 1%.

Os analistas do banco também observam que uma mudança para outros fornecedores é possível, mas não especificam quem exportaria o diesel.

Vale lembrar que uma proibição das exportações de diesel dos EUA ainda não foi adotada.