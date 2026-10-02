Carne bovina brasileira enfrenta tarifa de 67% após esgotamento de cota na China

A partir desta quinta-feira (1º), a carne bovina brasileira enfrenta uma barreira tarifária severa para acessar o mercado chinês: o custo de importação saltou para 67%. O aumento não é fruto de uma nova política linear, mas do esgotamento da cota anual de exportações. Na prática, a tarifa regular de 12% foi acrescida de uma sobretaxa de 55%, penalizando qualquer volume que exceda o limite estabelecido por Pequim.

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O gatilho para essa mudança foi o atingimento do teto de 1,106 milhão de toneladas previsto para 2026. Embora a cota para 2027 apresente um leve incremento, subindo para 1,128 milhão de toneladas, o setor pecuário opera sob forte pressão. A estimativa de frigoríficos e representantes do setor é que esse novo limite seja consumido rapidamente, possivelmente já em março ou abril de 2027.

A dependência do Brasil em relação ao mercado chinês é evidente nos números da última década. Entre 2016 e 2025, o volume de exportações saltou de 164,9 mil toneladas para 1,6 milhão de toneladas anuais, totalizando 8,2 milhões de toneladas enviadas e uma movimentação financeira de US$ 42,3 bilhões. Atualmente, o Brasil responde por mais de 40% de toda a carne bovina importada pela China.

Para mitigar o impacto no fluxo de caixa e evitar a sobretaxa, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) articula uma estratégia de antecipação. O plano consiste em realizar abates em outubro e embarques em novembro; considerando o tempo de transporte marítimo (entre 40 e 45 dias), a carne chegaria ao destino em janeiro, consumindo a cota de 2027 logo no início de sua vigência.

O cenário reflete um movimento protecionista da China, que busca blindar seu mercado interno diante de uma maior oferta doméstica e preços em queda. Esse sistema de cotas e sobretaxas não é exclusivo ao Brasil, mas afeta own os fornecedores externos. Paralelamente, a China segue expandindo a rede de fornecedores, tendo autorizado recentemente mais duas unidades brasileiras (uma em Minas Gerais e outra em Pernambuco) a exportarem para o país.

O impacto agregado para o setor é pessimista. A Abiec projeta que as exportações totais de carne bovina do Brasil em 2026 recuem cerca de 10% em comparação a 2025, resultado da soma das restrições chinesas e de barreiras impostas pela União Europeia.