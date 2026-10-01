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Trump acelera queda de preços antes das urnas: França e Alemanha recebem ultimato

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Os Estados Unidos exigiram que França e Alemanha reduzam seus estoques estratégicos de diesel para forçar a queda dos preços globais do combustível. O governo americano ameaça proibir a exportação de diesel para esses países caso a demanda não seja atendida, segundo fontes da Reuters.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A pressão de Washington coincide com o ciclo político interno dos EUA, onde Donald Trump busca baixar os custos do combustível antes das eleições intermediárias de novembro. O governo americano aponta que Paris e Berlim descumpriram acordos anteriores sobre a liberação de reservas de petróleo e derivados.

O volume solicitado pelos Estados Unidos é de 120 milhões de barris de diesel, que deveriam entrar no mercado nos próximos seis meses.

A dependência da União Europeia em relação ao combustível americano cresceu após a proibição de importações da Rússia e a instabilidade no Oriente Médio, decorrente do conflito entre EUA, Israel e Irã, que restringiu o fluxo de oferta da região.

Atualmente, a França detém 120 milhões de barris em reserva, sendo 97 milhões sob controle da estatal SAGESS — metade composta por gasóleo — e 39 milhões em mãos de operadores privados. A Alemanha possui 110 milhões de barris de petróleo bruto e 67 milhões de barris de derivados.

No início do ano, membros da Agência Internacional de Energia (AIE) acordaram a liberação de 400 milhões de barris para compensar as rupturas no Oriente Médio. O plano previa 271,7 milhões de barris de reservas estatais, 116,6 milhões de reservas industriais obrigatórias e 23,6 milhões de outras fontes. A composição acordada definia que 72% do volume seria petróleo bruto e 28% derivados.

Esta é a sexta vez desde a fundação da AIE, em 1974, que reservas estratégicas são mobilizadas. Os eventos anteriores ocorreram em 1991, 2005, 2011 e duas vezes em 2022.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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