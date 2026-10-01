Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

UE avalia adiar normas de metano para evitar escassez e alta de preços na energia

economia

A União Europeia avalia o adiamento de normas ambientais rigorosas para importadores de petróleo e gás. O Comissário de Energia, Dan Jorgensen, confirmou que Bruxelas discute a prorrogação do prazo para a lei de controle de emissões de metano, visando evitar a escassez de combustível e a alta nos preços da energia.

Европейская комиссия в Брюсселе
Photo: commons.wikimedia.org by Corentin Béchade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейская комиссия в Брюсселе

As regras, previstas para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027, exigem que importadores monitorem e divulguem dados sobre a emissão de metano durante a extração e o transporte da matéria-prima. A proposta atual é conceder mais tempo para que fornecedores e Estados-membros se adaptem tecnicamente aos requisitos.

O impasse coloca a segurança energética acima das metas climáticas. Com as tensões no Oriente Médio afetando as cadeias globais de suprimento, governos europeus temem que a ameaça de multas leve exportadores a redirecionarem seus cargamentos para outros mercados, comprometendo as reservas do inverno.

A pressão contra a lei vem de frentes distintas:

  • EUA e Catar: os maiores fornecedores de GNL exigiram a flexibilização das normas sob risco de interromper as entregas.
  • França: o presidente Emmanuel Macron defende o adiamento da medida por um ano, citando riscos jurídicos para os importadores em cenário de escassez.
  • Bloco Europeu: cerca de 12 países da UE acompanham a posição de Paris para evitar a ruptura de contratos.

Para o setor energético, a postergação reduz a incerteza jurídica que trava a assinatura de contratos de longo prazo. Como a maioria dos fornecedores atuais não possui a infraestrutura necessária para cumprir os regulamentos, a suspensão temporária da lei permite manter o volume de importações sem a exposição a sanções financeiras, fator central para a estabilização dos preços no mercado interno europeu.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
Mulher
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
Reserva Dauria constrói centro de reabilitação permanente para gatos-de-pallas
Curiosidades
Reserva Dauria constrói centro de reabilitação permanente para gatos-de-pallas
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Mulher
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Mais populares
Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno

A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.

Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
Voo FZ1073 da Flydubai: copiloto omanita ataca capitão dos Emirados e tenta derrubar avião
Mudança na aplicação do blush simula fluxo sanguíneo natural para aspecto jovial
Rússia envia documento à OTAN alertando sobre uso de armas nucleares em Kaliningrado Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
O uso de sacos plásticos para recuperar o branco e eliminar a estática de roupas
Rosa Heavenly Pink: o arbusto que esconde as folhas sob cachos de flores
Reserva Dauria constrói centro de reabilitação permanente para gatos-de-pallas
Reserva Dauria constrói centro de reabilitação permanente para gatos-de-pallas
últimos materiais
Tartaletes de Smetannik: a precisão do amido de batata e da gordura no recheio
Unhas curtas achatam o dedo: o espaço vazio que alonga a silhueta natural
Por que a duração do dia na Terra sofre pequenas variações?
Nissan aposta em carros chineses para enfrentar a concorrência no México e na América do Norte
Ministérios da Educação e Culturado Brasil lançam edital com R$ 5 milhões para saberes tradicionais
Rússia reformará 75 aeródromos regionais até 2030 para ampliar malha aérea
Jardineiros aplicam álcool amoniacal para expulsar toupeiras de túneis
Casaco-robe com cinto marca cintura e integra pelo ao cotidiano urbano
Lexus TZ 2027: Preços confirmados nos EUA
Felipe VI exige da UE gestão direta da crise migratória em Ceuta
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.