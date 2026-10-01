UE avalia adiar normas de metano para evitar escassez e alta de preços na energia

A União Europeia avalia o adiamento de normas ambientais rigorosas para importadores de petróleo e gás. O Comissário de Energia, Dan Jorgensen, confirmou que Bruxelas discute a prorrogação do prazo para a lei de controle de emissões de metano, visando evitar a escassez de combustível e a alta nos preços da energia.

Photo: commons.wikimedia.org by Corentin Béchade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейская комиссия в Брюсселе

As regras, previstas para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027, exigem que importadores monitorem e divulguem dados sobre a emissão de metano durante a extração e o transporte da matéria-prima. A proposta atual é conceder mais tempo para que fornecedores e Estados-membros se adaptem tecnicamente aos requisitos.

O impasse coloca a segurança energética acima das metas climáticas. Com as tensões no Oriente Médio afetando as cadeias globais de suprimento, governos europeus temem que a ameaça de multas leve exportadores a redirecionarem seus cargamentos para outros mercados, comprometendo as reservas do inverno.

A pressão contra a lei vem de frentes distintas:

EUA e Catar: os maiores fornecedores de GNL exigiram a flexibilização das normas sob risco de interromper as entregas.

os maiores fornecedores de GNL exigiram a flexibilização das normas sob risco de interromper as entregas. França: o presidente Emmanuel Macron defende o adiamento da medida por um ano, citando riscos jurídicos para os importadores em cenário de escassez.

o presidente Emmanuel Macron defende o adiamento da medida por um ano, citando riscos jurídicos para os importadores em cenário de escassez. Bloco Europeu: cerca de 12 países da UE acompanham a posição de Paris para evitar a ruptura de contratos.

Para o setor energético, a postergação reduz a incerteza jurídica que trava a assinatura de contratos de longo prazo. Como a maioria dos fornecedores atuais não possui a infraestrutura necessária para cumprir os regulamentos, a suspensão temporária da lei permite manter o volume de importações sem a exposição a sanções financeiras, fator central para a estabilização dos preços no mercado interno europeu.