UE avalia adiar normas de metano para evitar escassez e alta de preços na energia

A União Europeia avalia o adiamento de normas ambientais rigorosas para importadores de petróleo e gás. O Comissário de Energia, Dan Jorgensen, confirmou que Bruxelas discute a prorrogação do prazo para a lei de controle de emissões de metano, visando evitar a escassez de combustível e a alta nos preços da energia.
As regras, previstas para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027, exigem que importadores monitorem e divulguem dados sobre a emissão de metano durante a extração e o transporte da matéria-prima. A proposta atual é conceder mais tempo para que fornecedores e Estados-membros se adaptem tecnicamente aos requisitos.
O impasse coloca a segurança energética acima das metas climáticas. Com as tensões no Oriente Médio afetando as cadeias globais de suprimento, governos europeus temem que a ameaça de multas leve exportadores a redirecionarem seus cargamentos para outros mercados, comprometendo as reservas do inverno.
A pressão contra a lei vem de frentes distintas:
Para o setor energético, a postergação reduz a incerteza jurídica que trava a assinatura de contratos de longo prazo. Como a maioria dos fornecedores atuais não possui a infraestrutura necessária para cumprir os regulamentos, a suspensão temporária da lei permite manter o volume de importações sem a exposição a sanções financeiras, fator central para a estabilização dos preços no mercado interno europeu.
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