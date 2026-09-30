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Itália paga mais caro: Espanha escapa graças à aposta em eólica e solar

economia

A eletricidade na União Europeia subiu 22,8% entre fevereiro e agosto, mas o gás disparou 88,4% no mesmo período. Os dados do barómetro da Eurelectric mostram que a dependência de combustíveis fósseis tornou a fatura energética muito mais volátil durante as tensões geopolíticas de 2026 entre os EUA e o Irão.

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A diferença de impacto foi nítida no início da crise. Entre fevereiro e maio, com o bloqueio do estreito de Ormuz, o índice de referência do gás (TTF) subiu 41%. No mesmo intervalo, o preço médio da eletricidade na UE caiu 7%, evidenciando a proteção que a produção de energias limpas oferece contra choques externos.

O efeito real variou conforme a matriz energética de cada país. Espanha, com forte aposta em eólica e solar, manteve os preços baixos. Já a Itália, mais dependente do gás, sentiu a pressão nos custos elétricos.

O cenário alterou-se no verão. Ondas de calor elevaram a procura e restringiram a oferta: a produção hidroelétrica nos países nórdicos baixou e centrais nucleares reduziram a operação devido ao aquecimento e à seca nos rios. Estes fatores empurraram a eletricidade para cima, embora o gás tenha continuado a subir quase quatro vezes mais rápido.

Para a Eurelectric, a lição de 2026 é que a descarbonização reduz a exposição a crises, mas cria novos gargalos técnicos. O sistema precisa de maior flexibilidade e armazenamento para não depender de centrais térmicas quando as renováveis não produzem.

A distância entre a meta e a realidade é considerável. Em 2025, a UE tinha 64 GW de capacidade de armazenamento em larga escala. Mesmo somando os 78 GW planeados, o total ficaria aquém dos 200 GW previstos para 2030.

O secretário-geral da associação, Kristian Ruby, sublinha que a eletricidade limpa funciona como amortecedor em tempos de turbulência. Para avançar, a Eurelectric exige agora menos burocracia nas licenças de redes e armazenamento, além de incentivos para que o consumo se adapte à disponibilidade da energia.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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