China ameaça retaliação se a União Europeia criar mecanismo de sanções comerciais

O Ministério do Comércio da China alertou que aplicará medidas de retaliação caso a União Europeia implemente novas restrições contra empresas ou produtos chineses. A declaração surge como resposta a relatos de que diversos Estados-membros da UE preparam um documento conjunto para pressionar a Comissão Europeia a criar um mecanismo de sanções comerciais unilateral, inspirado na secção 301 da lei comercial dos Estados Unidos.

Photo: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Си Цзиньпин

Num comunicado emitido na terça-feira, Pequim classificou a proposta como uma ferramenta de protecionismo que poderá desestabilizar as cadeias de abastecimento globais e o comércio bilateral. O porta-voz do ministério argumentou que a adoção de tais instrumentos prejudicaria a confiança mútua e interferiria nas consultas diplomáticas em curso.

A tensão escala num momento em que a Alemanha e a França estariam a finalizar a proposta para atribuir a Bruxelas novos poderes de restrição ao acesso da China ao mercado comunitário, segundo informações citadas pelo jornal Global Times.

Este impasse precede a visita do comissário do Comércio europeu, Maros Sefcovic, a Pequim, agendada para os dias 8 e 9 de outubro. Sefcovic já manifestou a intenção de Bruxelas em reequilibrar a balança comercial, focando-se tanto no volume de exportações chinesas para a Europa quanto na abertura do mercado chinês para empresas europeias.