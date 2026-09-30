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Rota do Mar do Norte reduz tempo entre Busan e Roterdã em 10 dias

economia

O navio porta-contêiner sul-coreano PanStar Acro completou a travessia pela Rota do Mar do Norte (NSR), ligando Busan, na Coreia do Sul, a Roterdã, nos Países Baixos. O percurso levou 22 dias, reduzindo em 10 dias o tempo de trânsito em comparação à rota tradicional via Canal de Suez.

Контейнеровоз в море
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Контейнеровоз в море

A redução do tempo de navegação diminui o consumo de combustível e os custos de aluguel de navios (time-charter), acelerando o giro do capital sobre a carga transportada.

Para a Rússia, o fluxo de trânsito gera receita através de taxas de passagem e serviços de apoio: escolta de quebra-gelos, navegação, operação portuária, reparos navais e armazenagem em hubs logísticos.

O volume total de carga na rota é de 38 milhões de toneladas por ano. Destas, apenas 3,2 milhões de toneladas correspondem ao trânsito internacional, evidenciando a subutilização da capacidade da rede frente ao potencial de crescimento.

O gargalo da rota reside na sazonalidade e nos custos fixos. A operação exige navios de classe glacial, prêmios de seguro mais caros e pagamento de navegação especializada para mitigar os riscos climáticos do Ártico.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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