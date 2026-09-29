Aliança estratégica em Moçambique: a manobra financeira que força mudanças na estrutura da LAM

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A Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), os Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) e a Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE) constituíram a Fly Moz Investments S. A., uma sociedade de propósito específico (SPV) dedicada exclusivamente à aquisição de aeronaves para a Linha Aérea de Moçambique (LAM). A nova empresa, com sede em Maputo, possui um capital social de 10 milhões de Meticais, representado por um milhão de acções ordinárias.

VQ-BIX Canadair CRJ Iraero (7272441550)
Photo: commons.wikimedia.org by Aeroprints.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Modelo de operação e estrutura

A Fly Moz funcionará como um veículo de investimento para aliviar a pressão financeira imediata sobre a companhia de bandeira. O plano de actuação divide-se em duas fases:

  • Aquisição e Locação: A Fly Moz compra as aeronaves e as coloca à disposição da LAM sob o regime de dry lease (locação seca). Neste modelo, a Fly Moz detém a propriedade, enquanto a LAM assegura a operação, tripulações, manutenção e seguros.
  • Integração Acionista: Num segundo momento, a Fly Moz entrará formalmente na estrutura accionista da LAM.

Cotação na Bolsa de Valores de Moçambique (BVM)

A sociedade já iniciou as actividades em Março de 2026 e está em processo de admissão para cotação no Terceiro Mercado da BVM, com o patrocínio do Banco Nacional de Investimento (BNI).

Segundo Pedro Cossa, Presidente do Conselho de Administração da BVM, o processo encontra-se na fase final de instrução técnica. A admissão definitiva aguarda a validação das demonstrações financeiras reportadas a 30 de Junho de 2026, elaboradas segundo as normas PGC-NIRF e certificadas pela Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique.

Impacto estratégico e de mercado

A criação da Fly Moz insere-se na política pública de reestruturação da LAM, prioritária para o actual ciclo de governação. Para a BVM, a operação introduz um activo do sector da aviação — inexistente até ao momento no mercado de capitais moçambicano -, diversificando a oferta para investidores nacionais num projecto de interesse estratégico para o país.

A sociedade foi constituída por escritura pública em 6 de Outubro de 2025 e os seus estatutos foram publicados no Boletim da República a 12 de Dezembro de 2025.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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