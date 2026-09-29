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Exportações russas de pescado superam 1 milhão de toneladas com pivô para a Ásia

economia

As exportações russas de pescado atingiram mais de 1 milhão de toneladas no primeiro semestre de 2026. O fluxo de carga concentra-se em quatro destinos principais: China, Japão, Coreia do Sul e União Europeia, que juntos absorvem mais de 80% do volume total enviado ao exterior.

Рыбаки на борту судна
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Рыбаки на борту судна

A receita do setor deve alcançar US$ 6,5 bilhões até o final do ano. Esse resultado reflete a redistribuição dos fluxos comerciais para a Ásia, que compensa as pressões nos mercados ocidentais. Segundo o macroeconomista Artem Loginov, a demanda asiática supre a volatilidade global, mantendo a rentabilidade da infraestrutura financeira que suporta a produção real.

Apesar da retórica de sanções em Bruxelas, a União Europeia mantém a dependência de centenas de milhares de toneladas de pescado russo. O chefe da Agência Federal de Pesca, Ilya Shestakov, afirma que restrições ao volume de importações impactariam a segurança alimentar europeia, elevando preços ao consumidor e paralisando fábricas de processamento locais que dependem da matéria-prima russa.

Do ponto de vista jurídico, o advogado Roman Lavrentev observa que a implementação de bloqueios totais é complexa, pois afeta diretamente a cadeia de suprimentos europeia. Caso ocorra a proibição, o cenário tenderia a repetir o modelo do mercado energético: a criação de rotas indiretas via terceiros países e o aumento dos custos logísticos.

A projeção para o fechamento de 2026 indica um crescimento de 5% a 6% na receita anual, segundo German Zverev, presidente da Associação Russa de Empresas de Pesca (VARPE). O aumento do faturamento, mesmo com volumes físicos estáveis, sinaliza uma mudança na qualidade do mix de exportação e maior precisão no monitoramento de preços.

Para sustentar essa margem, o setor move-se para a criação de consórcios de exportação. O objetivo é reduzir custos operacionais e aumentar o poder de negociação com compradores internacionais. O analista financeiro Nikita Volkov destaca que a digitalização do controle de fluxos é a prioridade atual para mitigar riscos operacionais.

O volume de exportação é liderado por bacalhau, polaca, arenque e caranguejo. Enquanto a China possui capacidade de processamento para absorver volumes remanescentes da Europa, eventuais cortes nas exportações para o Ocidente tendem a elevar a oferta no mercado interno russo, pressionando os preços para baixo para o consumidor local.

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Author`s name Petr Ermilin
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