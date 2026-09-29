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Lagarde indica que salários estagnados podem moderar subida de taxas do BCE

economia

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), sinalizou que a política monetária pode ser menos agressiva do que prevê o mercado. A banca central elevou a taxa de depósito para 2,5% a 10 de setembro, mas Lagarde afirmou, nesta segunda-feira, que os salários ainda não reagiram de forma significativa ao choque energético.

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Photo: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Durante o diálogo monetário no Parlamento Europeu, a presidente do BCE minimizou o risco de "efeitos de segunda ordem". O receio era que a subida dos custos de vida forçasse os trabalhadores a negociar aumentos salariais expressivos, criando um ciclo que alimentaria a inflação. Contudo, os dados indicam que as remunerações não acompanharam a subida dos preços: a remuneração por trabalhador caiu para 3,3% no segundo trimestre, contra os 3,6% do primeiro trimestre.

Lagarde admitiu que as previsões de inflação para 2027 e 2028 subiram, mas atribuiu este movimento quase exclusivamente aos custos da energia, e não a uma inflação generalizada e persistente na economia.

O gargalo do refino

A análise do BCE revela que a inflação energética não é uniforme. O impacto mais severo concentra-se no gasóleo e no combustível de aviação (jet fuel). O problema não é apenas o preço da matéria-prima, mas a falta de capacidade de refinação. A Europa depende de fábricas no Médio Oriente e na Rússia, regiões que atualmente não respondem à procura, restringindo a oferta de produtos refinados.

Impacto no crescimento e taxas

Lagarde alertou que a subida acentuada das taxas de juro a longo prazo já está a travar o crescimento económico. Este abrandamento da atividade real funciona como um travão natural aos preços, reduzindo a necessidade de novos aumentos nas taxas de juro a curto prazo.

Os números recentes reforçam esta leitura: enquanto a inflação energética disparou para 14,3% em agosto (vindo dos 10,3% de julho), a inflação alimentar recuou para 1,1%. Já a inflação "core" (que exclui energia e alimentos) baixou ligeiramente para 2,4%, puxada pela descida nos preços dos serviços.

Com a inflação energética isolada e os salários estagnados, o BCE mantém a estratégia de resposta ponderada. As projeções apontam agora para um crescimento do PIB de 0,9% em 2026, 1,4% em 2027 e 1,5% em 2028.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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