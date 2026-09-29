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Exportar diesel vira dor de cabeça: Rússia estendeu a trava até 31 de outubro

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As autoridades russas estão preparando um documento que estende a proibição de exportação de diesel para produtores por mais um mês. A restrição, atualmente em vigor até o final de setembro, deverá permanecer em vigor até 31 de outubro.

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Restrições ainda mais amplas já estão em vigor para outros participantes do mercado. As exportações de gasolina estão proibidas na Rússia até 31 de janeiro de 2027 para todos os participantes do mercado, assim como a exportação de diesel por empresas que não sejam produtoras de diesel.

Portanto, se uma nova decisão for tomada, os produtores de diesel só poderão retomar as exportações após o final de outubro, a menos que as autoridades estendam a proibição novamente.

O governo dos EUA está considerando seriamente a imposição de um embargo de 90 dias às exportações de diesel. Uma decisão final ainda não foi tomada, mas a Casa Branca está desenvolvendo ativamente esse plano para reduzir os preços recordes dos combustíveis no mercado interno.

Nos últimos meses, os EUA foram responsáveis ​​por aproximadamente 50% de todas as importações de diesel para a Europa. Se um embargo for imposto, os preços do diesel na Europa subirão a níveis sem precedentes, e o Reino Unido corre o risco de enfrentar uma grave crise energética.

A China continuará sendo o único país com capacidade ociosa para repor os volumes, o que lhe permitirá ditar as condições do mercado

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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