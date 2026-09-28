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Adaptação climática: por que a gestão de riscos deve ir além dos danos físicos nas empresas

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Reparar o telhado de uma fábrica após uma tempestade é a parte simples da conta. O custo real reside no invisível: dias de produção interrompidos, encomendas perdidas e a instabilidade financeira de fornecedores e trabalhadores. O dano físico no edifício é apenas o gatilho de um efeito dominó que atinge toda a cadeia de valor e a economia regional.

Шторм на побережье
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Шторм на побережье

A avaliação de riscos financeiros falha ao ignorar esta interdependência. Um evento climático não é um incidente isolado; é um fator que encarece matérias-primas, bloqueia transportes e reduz a produtividade. A escassez de água ou a degradação dos solos não afetam apenas o campo, mas comprometem a indústria alimentar e a viabilidade do negócio.

A vulnerabilidade social agrava o cenário. O calor extremo reduz a performance de quem trabalha ao ar livre e a falta de recursos financeiros impede que as famílias e pequenos parceiros recuperem rapidamente de uma catástrofe. Clima, ecossistema e contexto social fundem-se na operação real das empresas, embora a gestão ainda os trate como riscos independentes.

Para garantir a continuidade da atividade, a administração deve mapear onde estão os pontos de rutura e quem paga a conta quando um elo essencial da cadeia falha. A solução passa por um plano de adaptação climática que converta a incerteza em decisões de investimento.

Este plano exige o mapeamento rigoroso de instalações, rotas logísticas e fornecedores expostos a cheias, incêndios ou seca. O objetivo é quantificar o impacto nas receitas e no emprego, tanto para o cenário atual quanto para as projeções futuras.

Com este diagnóstico, as prioridades tornam-se concretas: diversificação de fornecedores, blindagem do abastecimento de energia e água, e a adaptação dos horários de trabalho. Um plano viável requer orçamentos definidos, prazos e indicadores de redução de exposição, além de protocolos de resposta testados antes da crise.

O seguro mitiga perdas patrimoniais, mas não recupera clientes, salários ou a confiança de parceiros comerciais. Investir em adaptação antecipada não é um custo extra, mas a condição para a sobrevivência da empresa a médio e longo prazo.

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Author`s name Petr Ermilin
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