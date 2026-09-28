Índia testa Rota do Mar do Norte para reduzir tempo de trânsito em até 40%

A Índia planeja expandir sua operação logística no Ártico com a realização do primeiro navio de teste entre o porto de Chennai e Murmansk, via Rota do Mar do Norte (NSR), em 2027. O projeto, coordenado por uma comissão intergovernamental sob a égide da Rosatom, sinaliza a mudança de eixo das economias do Sul Global em direção às latitudes russas. Para a região de Murmansk, a iniciativa significa a transição para um serviço regular de transporte de contêineres com a Ásia.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

A rota Chennai-Murmansk surge como alternativa ao Canal de Suez. O interesse indiano reflete-se nos números: no início de 2026, o volume de trocas comerciais entre a Índia e a região de Murmansk cresceu quase quatro vezes. Atualmente, a pauta de exportação russa é dominada por metais, mas a linha regular deve diversificar a carga.

A utilização da Rota do Mar do Norte reduz o tempo de trânsito entre 30% e 40%. Essa economia de tempo torna a operação financeiramente viável, compensando os custos da escolta por navios quebra-gelos em comparação à instabilidade dos canais marítimos tradicionais.

Integração com a frota chinesa

Simultaneamente, Murmansk consolida o fluxo com a China. Para 2027, empresas de logística chinesas planejam operar até seis viagens regulares. O modelo adotado é o de carga circular: os navios entregam componentes automotivos na Rússia e retornam carregados com fertilizantes potássicos destinados aos mercados do Sudeste Asiático. Essa dinâmica elimina a navegação em vazio e reduz o custo unitário do frete.

A estabilidade de tarifas e a previsibilidade do cronograma de navegação são os fatores que determinam a entrada de investimentos na infraestrutura portuária local.

Impacto na capacidade regional

O aumento do fluxo de carga impulsiona setores adjacentes, como a reparação naval e a logística de armazenagem. O governo regional aposta na criação de um nó multimodal, integrando a malha ferroviária aos terminais marítimos para garantir o fluxo de mercadorias para o interior do continente.

A operação de transportadores estrangeiros na Rota do Mar do Norte gera receita direta via taxas portuárias, abastecimento de combustível e provisões, além de demandar mão de obra especializada em serviços de terra.

Evento / Indicador Efeito Operacional Viagem de teste Chennai (2027) Abertura de corredor direto Índia-Ártico Crescimento de 4x no comércio com a Índia Aumento da utilização de plantas metalúrgicas em Murmansk 6 viagens regulares da China Fluxo constante de autopeças e exportação de fertilizantes