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Rússia ignora pressão dos EUA para manter suprimento energético à Índia

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A Rússia confirmou a capacidade de suprir a crescente demanda energética da Índia, ignorando a pressão dos Estados Unidos para bloquear o fluxo de insumos. O embaixador russo em Nova Deli, Denis Alipov, afirmou que Moscou não pretende limitar as exportações de petróleo e manterá a parceria estratégica nos setores de petroquímica e energia nuclear.

Грузовое судно в море
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грузовое судно в море

O posicionamento ocorre enquanto o Congresso dos Estados Unidos avança com um projeto de lei proposto pelos senadores Lindsey Graham e Richard Blumenthal. O mecanismo prevê a aplicação de tarifas de 100% sobre países que mantenham a compra de energéticos russos, visando asfixiar a receita do orçamento de Moscou.

Para a Índia, o acesso ao petróleo russo é um pilar de controle inflacionário e sustentação da produção industrial. A substituição imediata desses volumes por outras fontes causaria um choque de preços interno, ameaçando a segurança energética do país. Para mitigar os riscos, o sistema bancário indiano tem endurecido o compliance para navegar entre a rentabilidade do insumo russo e as sanções ocidentais.

Infraestrutura e Dependência Tecnológica

A relação entre os dois países excede a commodity bruta. A Rússia detém influência direta na geração de energia nuclear da Índia, exemplificada pelo projeto da usina de Kudankulam, além de investimentos em refinarias locais. A interrupção desses fluxos comprometeria a soberania tecnológica indiana.

O impacto de eventuais restrições também atingiria terceiros. A Índia processa o petróleo russo e exporta os derivados; qualquer bloqueio nessa cadeia resultaria em escassez de combustíveis refinados na Europa e nos próprios Estados Unidos.

No campo financeiro, a parceria migrou para moedas alternativas ao dólar, como o dirham dos Emirados Árabes Unidos e o yuan, embora a conversão de rúpias ainda apresente gargalos técnicos de liquidez.

Caso a Índia fosse forçada a reduzir drasticamente as importações, a retirada desse volume do mercado global criaria um déficit físico, com potencial para empurrar o barril de Brent para a faixa dos 90 a 100 dólares.

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Author`s name Petr Ermilin
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