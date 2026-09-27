O custo do gás natural na Europa atingiu um patamar que tornou a geração de energia a carvão financeiramente mais vantajosa, revertendo a tendência de descarbonização do bloco. Com as cotações do gás superando € 800 por MWh (aproximadamente US$ 950-1000 por mil metros cúbicos), as companhias elétricas elevaram a carga de usinas carboníferas para reduzir custos operacionais.
Dados da ICIS indicam que, desde 2024, a exploração de carvão mineral e lignito voltou a ser mais barata que o uso de turbinas a gás. O movimento interrompe um declínio de 35 anos na matriz energética da União Europeia, onde a participação do carvão caiu de 33% em 1990 para 9,2% em 2025.
O custo de produção de energia no bloco é influenciado pelo Sistema de Comércio de Emissões da UE (EU ETS). A queima de carvão gera cerca de uma tonelada de CO2 por MWh, enquanto ciclos combinados de gás emitem 0,44 tonelada. Historicamente, as taxas sobre emissões tornavam o carvão inviável.
O cenário mudou com a escassez de GNL, especialmente a redução de fluxos vindos do Catar. O salto no preço do gás anulou o impacto das multas ambientais, tornando o custo final do quilowatt-hora produzido via carvão menor que o do gás.
Enquanto a Rússia expande a produção de compressores de refrigerante misto para GNL de grande escala, a Europa enfrenta a concorrência por volumes limitados no mercado spot. Dinâmicas semelhantes de volatilidade de preços são observadas na China, onde o governo tenta equilibrar a demanda interna contra a pressão inflacionária externa.
As fontes renováveis não suprem a queda na geração a gás devido à intermitência sazonal. No inverno, a queda na eficiência de painéis solares obriga os operadores de rede a acionar usinas térmicas para estabilizar a carga.
A Alemanha, principal consumidor industrial de gás da região, deve operar suas usinas de carvão próximas ao limite técnico no quarto trimestre. A restrição para aumentar a produção não é financeira, mas física, devido ao desgaste da infraestrutura das usinas.
Contratos futuros de gás indicam que a vantagem competitiva do carvão deve persistir ao longo do próximo ano, com possibilidade de extensão até a primavera de 2028, refletindo a expectativa de déficit prolongado na oferta de gás.
|Fato Econômico
|Impacto no Mercado Europeu
|Gás acima de € 800/MWh
|Usinas a carvão tornam-se mais rentáveis que as a gás
|Queda no fluxo de GNL do Oriente Médio
|Déficit crônico de combustível no mercado spot
|Baixa eficiência de renováveis no inverno
|Dependência de combustíveis fósseis para balanceamento da rede
|Carga máxima de usinas a carvão
|Risco de desabastecimento em invernos rigorosos
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