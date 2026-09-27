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Preço do gás na Europa torna energia a carvão financeiramente mais vantajosa

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O custo do gás natural na Europa atingiu um patamar que tornou a geração de energia a carvão financeiramente mais vantajosa, revertendo a tendência de descarbonização do bloco. Com as cotações do gás superando € 800 por MWh (aproximadamente US$ 950-1000 por mil metros cúbicos), as companhias elétricas elevaram a carga de usinas carboníferas para reduzir custos operacionais.

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Dados da ICIS indicam que, desde 2024, a exploração de carvão mineral e lignito voltou a ser mais barata que o uso de turbinas a gás. O movimento interrompe um declínio de 35 anos na matriz energética da União Europeia, onde a participação do carvão caiu de 33% em 1990 para 9,2% em 2025.

A economia das emissões: carvão vs gás

O custo de produção de energia no bloco é influenciado pelo Sistema de Comércio de Emissões da UE (EU ETS). A queima de carvão gera cerca de uma tonelada de CO2 por MWh, enquanto ciclos combinados de gás emitem 0,44 tonelada. Historicamente, as taxas sobre emissões tornavam o carvão inviável.

O cenário mudou com a escassez de GNL, especialmente a redução de fluxos vindos do Catar. O salto no preço do gás anulou o impacto das multas ambientais, tornando o custo final do quilowatt-hora produzido via carvão menor que o do gás.

Enquanto a Rússia expande a produção de compressores de refrigerante misto para GNL de grande escala, a Europa enfrenta a concorrência por volumes limitados no mercado spot. Dinâmicas semelhantes de volatilidade de preços são observadas na China, onde o governo tenta equilibrar a demanda interna contra a pressão inflacionária externa.

Limites da energia renovável e infraestrutura

As fontes renováveis não suprem a queda na geração a gás devido à intermitência sazonal. No inverno, a queda na eficiência de painéis solares obriga os operadores de rede a acionar usinas térmicas para estabilizar a carga.

A Alemanha, principal consumidor industrial de gás da região, deve operar suas usinas de carvão próximas ao limite técnico no quarto trimestre. A restrição para aumentar a produção não é financeira, mas física, devido ao desgaste da infraestrutura das usinas.

Contratos futuros de gás indicam que a vantagem competitiva do carvão deve persistir ao longo do próximo ano, com possibilidade de extensão até a primavera de 2028, refletindo a expectativa de déficit prolongado na oferta de gás.

Fato Econômico Impacto no Mercado Europeu
Gás acima de € 800/MWh Usinas a carvão tornam-se mais rentáveis que as a gás
Queda no fluxo de GNL do Oriente Médio Déficit crônico de combustível no mercado spot
Baixa eficiência de renováveis no inverno Dependência de combustíveis fósseis para balanceamento da rede
Carga máxima de usinas a carvão Risco de desabastecimento em invernos rigorosos

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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