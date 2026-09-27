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Conta de luz perde taxa extra em outubro com volta da bandeira verde após cinco meses

economia

A conta de luz no Brasil deixa de ter acréscimo em outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou o retorno da bandeira verde após cinco meses de vigência da bandeira amarela.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Na prática, o consumidor deixa de pagar a taxa extra de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. A mudança ocorre porque o volume de chuvas nas regiões Sul e Sudeste estabilizou o nível dos reservatórios das hidrelétricas.

Com a recuperação dos reservatórios, o Sistema Interligado Nacional (SIN) reduz a dependência de usinas termelétricas. Como as térmicas utilizam combustíveis e possuem custo de operação mais alto que as hidrelétricas, a queda em seu uso derruba o custo de geração da energia.

O sistema de bandeiras, implementado em 2015, funciona como um termômetro de custo para o consumidor final. A estrutura de preços atual é a seguinte:

  • Bandeira verde: sem acréscimo;
  • Bandeira amarela: + R$ 1,88 por 100 kWh;
  • Bandeira vermelha (Patamar 1): + R$ 4,46 por 100 kWh;
  • Bandeira vermelha (Patamar 2): + R$ 7,87 por 100 kWh.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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