A conta de luz no Brasil deixa de ter acréscimo em outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou o retorno da bandeira verde após cinco meses de vigência da bandeira amarela.
Na prática, o consumidor deixa de pagar a taxa extra de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. A mudança ocorre porque o volume de chuvas nas regiões Sul e Sudeste estabilizou o nível dos reservatórios das hidrelétricas.
Com a recuperação dos reservatórios, o Sistema Interligado Nacional (SIN) reduz a dependência de usinas termelétricas. Como as térmicas utilizam combustíveis e possuem custo de operação mais alto que as hidrelétricas, a queda em seu uso derruba o custo de geração da energia.
O sistema de bandeiras, implementado em 2015, funciona como um termômetro de custo para o consumidor final. A estrutura de preços atual é a seguinte:
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Da verticalidade das correntes ao brilho da pérola em jeans e tricôs: a influência do material e do diâmetro na percepção do pescoço e da mandíbula.